Paulina Mercado: ¿cuál es su estado de salud y cuándo sale del hospital luego de que le quitaran un tumor de la cabeza?

Después de someterse a una delicada cirugía para retirarle un tumor de la cabeza, Paulina Mercado ha dejado ver que se está recuperando favorablemente. Incluso ha tomado sus redes sociales para mantener actualizados a sus miles de seguidores que están al pendiente de su estado de salud, de hecho, este jueves por la mañana dio un gran anuncio sobre su salida del hospital.

La conductora de "Sale el Sol" subió a su cuenta de Instagram un video en el que dio a conocer que se encuentra muy bien de salud, pues está leyendo un libro y disfrutando de su estancia en el Hospital Ángeles de Las Lomas, en donde, dijo, la han tratado muy bien, por lo que hasta ha indicado, en broma, que se quisiera quedar.

Paulina Mercado dio un importante anuncio IG @paulinamercado007

¿Cuándo sale del hospital Paulina Mercado tras quitarle el tumor de la cabeza?

Asimismo, en sus historias de la plataforma de Meta, Mercado adelantó que posiblemente la darán de alta este mismo jueves 14 de diciembre. Aunque en una entrevista previa había dicho que posiblemente saldría del hospital el viernes, todo parece indicar que su estado de salud es tan bueno que podría dejar la clínica este día y estar en su casa en recuperación.

"Ya me bañé, ya me perfumé, me puse cremita, delicioso. Estoy leyendo un librito. Me desperté desde las 5 de la mañana y ¿qué creen? muy esperanzada en salir hoy, espero, espero. No quiero cantar victoria, pero espero que en un ratito, así que ya les iré contando", mencionó Paulina Mercado, quien confió que pronto podrá dejar el nosocomio y volver a su casa junto a su familia, y su novio Juan Soler.

Paulina Mercado muestra como la consienten IG @paulinamercado007

¿Cuándo regresa Paulina Mercado a Sale el Sol?

En tanto, el miércoles la conductora dio una entrevista al matutino de Imagen Televisión, en donde adelantó que regresará a "Sale el Sol" el 2 de enero del 2024, es decir, en la primera semana del año nuevo. La presentadora se mostró muy animada y declaró que se siente bien a pesar de la cirugía en la que le abrieron la cabeza para retirar el tumor.