¡Olvida a Emilio Osorio! Karol Sevilla es captada entre risas junto a atractivo cantante

Karol Sevilla y Emilio Osorio siguen dando de qué hablar, pues a tan sólo unos días de haber confirmado su ruptura el hijo de Niurka Marcos ya estrenó romance y la actriz fue captada con un atractivo cantante durante lo que parece una cita romántica. Entre risas, los famosos se dejan ver cariñosos y cercanos mientras que él se aproxima en más de una ocasión para hablarle al oído.

Karol Sevilla en actitud romántica con atractivo cantante

En medio de la controversia, Karol Sevilla fue captada en una actitud romántica con el cantante Mario Bautista que se acerca a ella rodeándola con su brazo mientras le habla al oído. Las imágenes fueron difundidas por People en Español a través de redes sociales y en ellas se observa a la pareja entre risas mientras disfrutan de una lujosa cena.

Karol Sevilla es captada en actitud romántica con Mario Bautista. Foto: IG @peopleenespanol

Los comentarios no se hicieron esperar y la actriz logró dividir opiniones, pues mientras algunos apoyaron el nuevo romance no dudaron en reclamar por las supuestas indirectas a Osorio: “¿Y Emilio?”, “Con razón nunca estaba con Emilio y siempre lo negó”, “Se lo merece”, “Hace mejor pareja con él que con Emilio, la verdad”, “No creo que anden, es sólo para darle celos al morro” y “La verdad no se ve tan mal”.

¿Indirectas entre Emilio Osorio y Karol Sevilla?

La actriz de “Soy Luna” confirmó el fin de su relación con Emilio Osorio a través de un live en su cuenta de Instagram, todo después de que estuviera ausente durante la participación del actor en “La Casa de los Famosos México”, algo por lo que fue criticada ya que él no dudó en expresarle su cariño y, más de una vez, rompió en llanto al recordarla lamentando que no acudiera a apoyarlo.

Fue el pasado fin de semana cuando “El Halcón”, como también se hace llamar el cantante, se dejó ver por primera vez con su nueva novia, la influencer Leslie Gallardo. Ahora comparten fotos de sus románticas vacaciones, mientras fanáticos han destacado las supuestas indirectas de Karol Sevilla a las que habría respondido Romina Marcos con la intención de defender a su hermano.