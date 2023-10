Keanu Reeves como no lo habías visto: el thriller psicológico que está entre las películas más vistas de Netflix

Si alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el cine de tribunales se cruza con un thriller psicológico, la respuesta es "El abogado del mal" ("The Whole Truth"), una película protagonizada por Keanu Reeves. Este filme, que podría haberse perdido en el vasto océano de producciones de Netflix, una de las plataformas más populares en México, se ha convertido en un objeto de culto para los amantes del género y los fanáticos del género.

Keanu Reeves, conocido por sus papeles en películas de acción y ciencia ficción, nos sorprende con una actuación más matizada. Su personaje, Ramsay, es un enigma en sí mismo, un hombre que parece saber más de lo que está dispuesto a compartir. Frente a él, Renée Zellweger interpreta a la madre del acusado, una mujer cuya angustia es tan palpable como su misterio. La química entre los dos es innegable, y cada escena que comparten está cargada de tensión subyacente.

¿De qué trata “El abogado del mal”?

La trama se centra en Richard Ramsay, un abogado interpretado por Reeves, quien se enfrenta al caso más complicado de su carrera. Defiende a un joven acusado de asesinar a su propio padre. A primera vista, todo parece un caso abierto y cerrado. Las huellas dactilares del joven están por todas partes, y el móvil parece claro. Pero como en todo buen thriller, las apariencias engañan.

Lo que hace que "El abogado del mal" sea tan cautivador es su habilidad para jugar con nuestras expectativas. Justo cuando crees que has descifrado el rompecabezas, la película te lanza una curva que te obliga a replantearte todo lo que pensabas que sabías. Es un juego mental que no se resuelve hasta los últimos minutos, y cuando lo hace, te deja boquiabierto.

¿Por qué ver “El abogado del mal”?

La película explora temas profundos como la moralidad, la justicia y la complejidad de las relaciones humanas. Nos obliga a cuestionar nuestras propias nociones de verdad y mentira, y nos muestra que, a menudo, la línea entre ambas es más borrosa de lo que nos gustaría admitir.

"El abogado del mal" es una película que te mantendrá pegado a tu asiento de principio a fin. Con actuaciones estelares y un guion inteligente, es una joya oculta que merece ser descubierta. Si eres un fanático de los thrillers judiciales o simplemente buscas una película que te haga pensar, este es un título que no querrás perderte.

