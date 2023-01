Pedrito Sola paseaba por Mazatlán durante la captura de Ovidio Guzmán, así lo vivió

La captura del presunto narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, provocó intenso operativo en el estado de Sinaloa, por lo que las autoridades hicieron un "toque de queda" suspendiendo la mayoría de actividades. Sin embargo, la ciudadanía no fue la única afectada por esto, sino también los turistas, uno de ellos fue Pedrito Sola, quien se encontraba de vacaciones en Mazatlán durante este suceso, por lo que el conductor de Ventaneando dio a conocer por medio de sus redes sociales cómo vivió esta situación que impactado a nivel internacional.

Después de que las autoridades federales recapturaran este 5 de enero al líder de "Los Chapitos" y del Cártel de Sinaloa, conocido como "El Ratón", se vivió en varios puntos del estado enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas del ejército, por lo que pidieron a los habitantes no se salieran de sus casas o lugares de hospedaje. No obstante, el conductor de Tv Azteca dio un paseo por las calles del puerto, para mostrar a las personas como se encontraban tras el intenso operativo.

Así vivió Pedrito Sola la captura de Ovidio Guzmán

En su cuenta oficial de Twitter, Pedro Sola compartió con sus seguidores una foto desde una avenida de aquel lugar turístico, que se caracteriza por estar repleto de gente y mucha música. "Así Mazatlán. No hay un alma en la calle y todo cerrado", colocó en la descripción de la imagen en la que no se observa alguna persona alrededor, sólo un sujeto con una bicicleta, sin embargo, los locales están fuera de servicio.

Pedro Sola muestra las calles de Mazatlán solas Foto: Captura de pantalla

Posteriormente compartió una segunda postal en la que se observa cerca de la playa y con la zona hotelera de Mazatlán de fondo. A esta imagen le agregó una descripción muy creativa, ya que hizo referencia al tema "La Martina", de Antonio Aguilar, transformando la letra para quedar de la siguiente forma: “Aquí me he estado sentado no me he movido de aquí” y acompañándolo con un emoji de música.

El presentador de Ventaneando es uno de los más queridos de la televisión y de las redes sociales debido a sus ocurrencias, por lo que muchos de sus fanáticos mostraron su preocupación dejándole mensajes en los que le piden que tenga cuidado y que no esté paseando en estos momentos en donde se vive un clima de tensión. “Oiga, métase a su cuarto”, “Pedrito Sola en tierra caliente”, “Tío Pedrito no se exponga en las calles de Mazatlán” y “Eso es toda una aventura”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

En tanto, también hizo uso de sus redes sociales para hacer un reclamo a los encargados de este operativo después de que se diera a conocer que grupos armados atacaron un avión en el aeropuerto. "Balacearon a dos aviones en el aeropuerto de Culiacán, Sinaloa y me pregunto, que las autoridades no supusieron que eso podría suceder?", palabras que generaron un debate pues mientras algunos lo apoyan, otros están de acuerdo con el actuar del gobierno.

Después de 6 meses de investigación, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, lograron recapturar a Ovidio Guzmán, conocido como "El Ratón", líder de "Los Chapitos", quien quedó en libertad en 2019 después del llamado "Culiacanazo". No obstante, y a pesar de las acciones por parte del grupo organizado que dirigía, las fuerzas armadas lo enviaron a la prisión de máxima seguridad del Altiplano, ubicada en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, lugar del que también escapó su padre.

