BTS: Jungkook presenta a su nuevo amor y enloquece al ARMY con una foto a su lado

¡Jungkook de BTS ya tiene a quien darle su amor! El menor de la boyband sorprendió a sus fans con la compañía que ha tenido en este tiempo. El cantante será uno de los últimos integrantes en enlistarse al servicio militar al ser el más joven, pero no estará solo.

Se espera que sea uno de los idols en debutar como solista y lanzar su primer disco en solitario, pues RM, J-Hope, Jimin y Suga son los que han sido contemplados en las promociones individuales de BTS durante su descanso temporal, y es que la boyband no regresará hasta el 2025.

Hace unas semanas, Jungkook de BTS fue blanco de rumores amorosos, pues se filtró una foto nunca antes vista durante un viaje a Jeju y donde aparece junto a una chica. Varias fans y medios especularon que podría tratarse de su novia. ¿Quién es su nuevo amor?

Jungkook de BTS tiene a quien darle todo su amor

Aunque Jungkook de BTS solo ha tenido una novia en el pasado, con la que nunca salió de manera formal y ha admitido que no quiere casarse, ya encontró a quien darle todo su amor. Y es que el idol no ha estado solo y decidió presentar a su nuevo amor con una foto juntos.

Durante el estreno de su reality "In the Soop", Jungkook de BTS fue captado junto a su nueva compañía, Jeon Bam, que no se trata más que de su mascota. Él es un perro doberman que acompañó al cantante y sus compañeros durante la filmación del programa en la casa en la que se hospedaron.

Es una de las mascotas que tiene Jungkook de BTS, pues su hermano ha compartido otras fotos de perros en sus redes sociales. El perrito se hizo tendencia en redes sociales durante el estreno del reality y es una de las mascotas favoritas del ARMY dentro del grupo.

