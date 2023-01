Salma Hayek encandila la red con pronunciado escote y transparencias

Salma Hayek ha comenzado el 2023 muy sensual y con todas las miradas en su persona. La participación en la 80ª edición de los Premios Globos de Oro ha dado de que hablar y su espectacular vestido efecto "desnudo" se ha llevado todos los comentarios tanto de hombres como mujeres que estaba en la alfombra roja.

En su cuenta de Instagram, la estrella de Hollywood no dudo en postear un video donde se puede observar un vestido con un escote muy pronunciado y trasparecías por todos lados. Con sus 56 años, la actriz no tiene nada de pudor por mostrar su cuerpo ya que parece que el tiempo no ha pasado para esta belleza.

Salma Hayek. Fuente: Instagram @salmahayek

El vestido de Salma Hayek en los Premios Globo de Oro

La gala de los premios Globo de Oro fue con mucha emoción y como pasa siempre, se destacaron algunos artistas desconocidos. De todas maneras, las miradas no estaba en los ganadores y perdedores sino más bien, se posaban en Salma Hayek quien fue una de las encargadas de presentar la gala.

Según se puede ver en Instagram con más detalle, la actriz optó por un vestido que tiene tantos detractores como defensores a nivel estilístico, ya que para muchos evoca a la época de los locos años 20 y para otros fue excesivo y demasiado provocativo. El vestido es de Gucci y cuenta con un escote en forma de corazón, manga corta, falda larga y es ceñido al cuerpo.

Definitivamente Salma Hayek lucía un hermoso atuendo decorado con flecos de strass y, aunque se trata de un modelo que a simple vista parece un poco arriesgado para alguien de su edad, la mexicana lo llevó con total seguridad y elegancia, sin importar sus 56 años. Podemos decir que Hayek está de vuelta en el ruedo.

