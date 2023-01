Galilea Montijo se ausenta del aniversario del programa Hoy y confirma nuevo proyecto: "Me estoy despidiendo"

El pasado lunes 9 de enero el "programa Hoy" se vistió de manteles largos con motivo de su aniversario número 25 al aire, pero la gran ausente de una fecha tan importante fue ni más ni menos que Galilea Montijo, considerada por muchos como la imagen principal del matutino.

Al inicio de la transmisión, Andrea Legarreta, Raúl "Negro" Araiza, Tania Rincón, Paul Stanley y Arath de la Torre agradecieron la preferencia del público en todos estos años, además, presentaron la nueva decoración que tendrá el foro a partir de los primeros días de este 2023.

Conforme los minutos transcurrieron, los fans se preguntaron el verdadero motivo por el que Galilea Montijo no estuvo presente en el 25 aniversario del matutino más visto en México. Para terminar con las especulaciones la conductora compartió actividad en Instagram e hizo un enlace especial.

En plena transmisión del aniversario, los conductores del "programa Hoy" hicieron un enlace en vivo con su compañera, Galilea Montijo, quien destapó el verdadero motivo de su notable ausencia en el programa que se celebró el pasado lunes 10 de enero.

Sin guardarse nada, la conductora de 49 años confesó que la razón de no estar presente en el aniversario número 25 del "programa Hoy" fue que tuvo que viajar a la ciudad de Las Vegas en Estados Unidos, pero desde aquel lugar agradeció la preferencia de todos los televidentes.

"Me estoy despidiendo de Las Vegas. No me quería perder el 25 aniversario, pero me tuve que venir a trabajar el fin de semana a Las Vegas. Quería decirles gracias por todo este tiempo", dijo en el breve enlace que tuvo.