Tania Rincón conquista dominando el hula hula en entallado mini short y botas brillantes

Tania Rincón se ha convertido en una de las favoritas del matutino "Hoy", pues con su carisma y carácter relajado ha conquistado a los televidentes, como lo confirmó en la transmisión de este viernes, dominando el hula hula en un entallado mini short negro que combinó con blusa fosforescente y botas brillantes.

Tania Vanessa Rincón Sánchez, nombre completo de la conductora de 35 años, ganó fama en el matutino de TV Azteca, pero luego de su segundo embarazo se incorporó al elenco de "Hoy" y sin duda se ha convertido en una de las más queridas, demostrando que tiene mucho talento y gran sentido del humor.

Tania Rincón domina el hula hula y conquista con su look

Este viernes Tania y Andrea Escalona participaron en la sección deportiva del programa de Televisa, y fue en esta en la que dejó ver que tiene grandes habilidades para el juego del aro, en el que lo importante es mantener las caderas en movimiento para que no caiga.

En la cuenta oficial de Twitter del matutino de la televisora de San Ángel, compartieron un video en el que se puede ver a Rincón y Escalona junto a la entrenadora, imágenes que acompañaron con la frase: "¡Sin pretextos! #ViernesDe mover el cuerpecito en #LaRutinaDeHoy".

Pero fiel a su estilo divertido, Tania compartió otras imágenes en sus historias de Instagram, en las que escribió: "Ya es viernes y el cuerpo lo sabe, pero mi cara no... avísenme", esto en referencia al video que también fue publicado en las historias de Instagram de "Hoy", dejando ver que estaba algo distraída cuando el clip fue captado.

Sin embargo, el look de Tania no pasó desapercibido, pues la guapa conductora se lució con mucho estilo con un look perfecto para el viernes, ya que combinó un short corto de color negro, con una blusa asimétrica de una sola manga en estilo abullonado, conjunto que combinó con botas brillantes para darle un toque moderno y fiestero.

Tania se lució con su look de viernes. Foto: IG @taniarin

Rincón es originaria de La Piedad, Michoacán, y debitó en el año de 2004 en un programa de la televisora local. Fue en el 2006 cuando resultó ganadora del "Nuestra Belleza Michoacán" y tuvo la oportunidad de concursar en "Nuestra Belleza México", en el cual quedó como semifinalista.

Tania se abrió camino en el mundo de la conducción y en el 2007 regresó a la pantalla chica con "Sobre el asfalto", un programa transmitido por televisión de paga, pero su belleza, talento y carisma pronto la hicieron destacar y en el 2008 llegó a la cadena Fox Sports, para luego integrarse a las filas de "Venga la Alegría" donde ganó popularidad y el cariño del público.

