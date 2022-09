De espaldas, Chiquis Rivera paraliza la red con atrevido baile y revelador mini vestido | VIDEO

Chiquis Rivera causó furor con su más reciente publicación en plataformas digitales. La cantante se lució de espaldas con un revelador mini vestido de grandes lentejuelas, perfecto para presumir sus mejores pasos con un atrevido baile con el que paralizó la red.

La hija de Jenni Rivera dejó claro que no hace caso a las críticas, y seguirá mostrando su lado más provocativo, y en esta ocasión no sólo se lució como la reina curvy con su atuendo, que dejó poco a la imaginación, también derrochó sensualidad bailando al ritmo de "Lady Marmalade".

Chiquis Rivera presume sus curvas en ajustado look

Fue en sus cuentas de Instagram y Tiktok donde Chiquis compartió con sus millones de fans un video en el que se le ve presumiendo su curvilínea figura con un look metálico de lentejuelas plata que recubren un arriesgado y revelador mini vestido que combina sensualidad y glamour.

La hija de la Diva de la Banda, de 37 años, que hace unas semanas robó miradas por bailar con un atuendo de estilo deportivo, dejó claro que se siente más libre y feliz que nunca, pues en sus redes no para de sorprender con sus arriesgadas publicaciones con atrevidos looks.

"Wanna give it a go?" (¿quieres intentarlo?), fue la frase con la que Rivera acompañó las imágenes en Instagram, donde la siguen 5.5 millones de fans, mientras que en TikTok la cantante ya ha logrado acumular 3.7 millones de fans, con quienes se lució bailando "Lady Marmalade" de Christina Aguilera, Lil' Kim, Mya y Pink.

Chiquis conquistó las redes con su atrevido look y sensual baile. Foto: IG @chiquis

No es la primera vez que Janney Marín Rivera, nombre real de la intérprete, causa polémica por sus atrevidos looks y publicaciones, y sin duda con su coqueto look metálico vuelve a dar de qué hablar, y se confirma como una de las mujeres más sensuales del medio.

La intérprete de temas como "Baila así" y "El Honor", que tuvo su primera aparición en televisión en el reality "Jenni Rivera Presents: Chiquis & Raq-C" y en "I Love Jenni", entre los años 2009 y 2013, hoy es una de las representantes más importantes del género regional y también una de las famosas que impone moda para las chicas con curvas con sus looks.

