Shanik Berman le da una lección a Fofo Márquez y lo "corre" de su programa | VIDEO

El influencer Fofo Márquez sigue siendo uno de los personajes más polémicos del momento, pues desde que cerró una importante vialidad en Guadalajara, Jalisco, como parte de una dinámica para sus redes sociales, se ganó el "odio" de muchas personas. A pesar de que él en principio señaló que cualquiera con dinero podía hacer lo que quisiera, después salió a disculparse de manera pública.

A pesar de ello algunos medios de comunicación se han acercado a él para conocerlo y cuestionaer sus acciones. Una de ella fue la periodista de espectáculos Shanik Berman, quien lo recibió en su programa de radio. Sin embargo, aunque él se presentó de manera amable, ella cambió radicalmente de actitud y prácticamente lo corrió de su espacio.

A través de un video que circula en las redes sociales de la comunicadora se puede apreciar que el influencer llega contento, pero su rostro se descompone cuando escuchó el reclamo de Shanik Berman, quien cambió de manera radical su manera de pensar:

"Antes de que te siente te quería decir algo, la verdad a mí me molestó y me pareció muy desagradable que te portaste muy prepotente cuando cerraste la avenida. Yo sé que tú eres muy millonario, pero no dejar que la gente circulara me parece totalmente incorrecto y pensándolo bien prefiero que no estés en mi programa porque eres un prepotente, fifí"