Tras renunciar a VLA, Cynthia Rodríguez habla sobre posible llegada a Hoy: "Es algo que tengo que aclarar"

Después de unas largas vacaciones por los mejores destinos de Europa y Asía, el pasado jueves 11 de agosto Cynthia Rodríguez regresó a Venga La Alegría para informar que no continuaría más como parte del elenco estrella, por lo que las especulaciones sobre su llegada al programa Hoy no se hicieron esperar.

Como recuerdas, la exalumna de La Academia solicitó un permiso especial para realizar varios proyectos personales que tenía junto a su novio, Carlos Rivera, con quien aprovechó las últimas semanas para contraer matrimonio. Incluso trascendió que la pareja estaba esperando a su primer bebé, pero la información fue desmentida por ella.

En su último día dentro del matutino de TV Azteca, la famosa nacida en Coahuila confesó que sí se casó con Carlos Rivera, pero actualmente están haciendo todo lo posible por quedar embarazados. Además, dijo que sus proyectos personales le impiden estar 100 por ciento comprometida con la transmisión así que decidió dar un pasó al costado.

Después de confirmar su boda, los conductores de Venga La Alegría le preguntaron a Cynthia Rodríguez sobre la posibilidad de que los "traicionara" para integrarse a las filas de Televisa, tal y como lo han realizado figuras de la talla de Carmen Muñoz, Mauricio Mancera, Raquel Bigorra y Tania Rincón.

Ante la insistencia de sus compañeros, la también modelo dijo que sale de Venga La Alegría, pero no de TV Azteca, descartando de una vez por todas su posible llegada al programa Hoy y a Televisa. El anuncio generó incertidumbre en sus fieles seguidores.

"No. Vengo a despedirme de Venga La Alegría, pero no de TV Azteca. Es algo que tengo que aclarar. No tengo ningún proyecto en ninguna empresa. En este momento de mi vida no estoy buscando irme a ningún lugar y si quisiera estar en un matutino sería en Venga La Alegría que son mis amigos y es el mejor programa de las mañanas. Es mi casa", sentenció.