Manolo Caro habla de su presunta relación familiar con el narcotraficante Rafael Caro Quintero | VIDEO

Este jueves 11 de agosto, Netflix ofreció una conferencia de prensa con motivo de “Que México se vea”, el cual tiene por objetivo fomentar, crear y difundir el cine mexicano a través de dicha plataforma de streaming, y para ello invitaron a las actrices Cecilia Suárez y Teresa Ruiz, la directora Natalia Beristáin, el director mexicano Rodrigo Prieto y el director Manolo Caro.

Caro ha dedicado su vida profesional al gremio cinematográfico, creando cintas como “La vida inmoral de una pareja ideal”, “Perfectos desconocidos” y series como “La casa de las flores” y “Érase una vez pero ya no”; sin embargo, se han creado diversos escándalos a lo largo de su carrera como su polémica relación con Verónica Castro y el más reciente respecto al supuesto lazo familiar con el narcotraficante Rafael Caro Quintero.

Manolo Caro al lado de Ted Sarandos. FOTO IG: Manolo Caro

En dicho evento dedicado a las producciones mexicanas donde se anunció que “Pedro Páramo” contará con la dirección de Rodrigo Prieto, el famoso director de “No sé si cortarme las venas o dejármelas largas” declaró que no le molestó que lo señalaran con el narcotraficante, sin embargo, destacó que su trabajo y carrera profesional hablan por sí solos y no necesita comprobar los rumores hacia su persona.

“A mi no me molesta nada, me gusta que hablen de mi; me encanta reír. Ni aseguro ni desmiento nada. Yo creo que de mi habla mi trabajo y me encanta que crezcan los rumores”, señaló el famoso entre risas.