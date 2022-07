Ella es la tía de Consuelo Duval que triunfó en el cine mexicano y era una de las más bellas de la gran pantalla: FOTOS

Dentro del espectáculo en México, una de las mujeres más queridas y consideradas más exitosas es la chihuahuense María del Consuelo Dussauge Calzada, mejor conocida como Consuelo Duval, quien ha destacado debido a que es una reconocida actriz, presentadora, comediante y actriz de doblaje que actualmente es reconocida por su participación en el programa “Netas divinas”.

La famosa que nació el 11 de enero de 1969 es hija de los cantantes José Antonio Dussauge y Consuelo Calzada Vidal, mejor conocida como “Chelo”, una cantante mexicana exitosa y recordada por ser una de las intérpretes oficiales de Agustín Lara.

Sin embargo, el legado artístico para Consuelo Duval viene de una extensa familia llena de talento, uno de los ejemplos más claros es el de su tía María Dussauge Ortiz, quien nació en Querétaro y fue conocida por su nombre artístico como María Duval, es precisamente derivado de éste que Consuelo se cambió el apellido para darse a conocer en el gremio del espectáculo.

María y Consuelo Duval. Foto: Especial

La trayectoria de María Duval

María Duval inició su carrera a mediados de los 50 como cantante y posteriormente debutó como actriz en teatro con la obra musical “Los novios”, misma que fue estrenada en 1956, a partir de ese momento María Duval comenzó a captar la atención del público debido a que el crítico teatral Armando de María y Campos escribió “María Duval es muy bella y posee una voz encantadora, será sin duda una estrella”.

La primera película en la que participó fue “Melodías inolvidables” en 1959, en donde compartió créditos con María Elena Márquez y Enrique Rambal, posteriormente le llegó la oportunidad de trabajar al lado de Adalberto Martínez Chávez, mejor conocido como Resortes, con quién protagonizó la película “Del suelo no paso” y ese mismo año apareció en otras dos cintas más, “800 leguas por el Amazonas” y “El grito de la muerte”

En los años posteriores María Duval fue considerada una de las actrices más demandadas e incluso trabajó con grandes personalidades como Viruta y Capulina, además de que apareció en la película “El Santo contra el estrangulador” al lado de el famoso luchador El Santo, con quien más tarde grabó dos películas más. En cuanto a comedias María Duval también participó en el cine al lado de El piporro, además de que en 1970 trabajó con Chabelo.

Sobre la vida privada de María Duval

Se sabe muy poco respecto a la vida privada de María Duval, sin embargo en 1965 se corrió el rumor de que Duval tenía una hija, pero ella prefirió no dar muchas declaraciones al respecto y no confirmó o negó dicha información.

Actualmente María Duval tiene 84 años y se encuentra retirada, se sabe que vive disfrutando los frutos que cosechó en su carrera, pues además de ser actriz en varias películas dramáticas y de comedia, la tía de Consuelo Duval también destacó por ser cantante de boleros y rancheras, lanzando varias canciones famosas como “Todo y nada”, y “Tú me acostumbraste” difundidas por Discos Peerles.

