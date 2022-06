Efeméride: Hoy cumple 34 años Fátima Torre; por esta razón se alejó de la actuación

La guapa Fátima Torre es una de las actrices que con más cariño recuerda la audiencia mexicana, ya que durante principios del siglo XXI participó en proyectos muy icónicos, en la actualidad ya no participa en proyectos para la pantalla chica, pero ha retomado la actuación, en el teatro. Hoy es su cumpleaños 34 y te contaremos un poco de por qué se alejó de las telenovelas.

Muchos la recuerdan por “Iluminada”, su personaje en “Soy tu dueña” (2011). Luego de eso su carrera comenzó a ir en ascenso y estuvo en producciones como “La tempestad” (2013), “Corazón que miente” (2016), “Silvia Pinal, frente a ti” y “Médicos línea de vida” (2019).

Siempre ha sido muy guapa.

Su vida y carrera tuvieron un giro

Desde su último trabajo Fátima no ha regresado a la televisión aún cuando es muy querida y talentosa, ¿cuál es la razón? Ha decidido que prefiere enfocarse en sus tareas como madre, ya que tiene dos hijos pequeños y no quiere perderse nada de su crecimiento.

En 2015 se casó con Héctor Salazar, quien no se dedica al espectáculo y con quien tenía una relación de 7 años de noviazgo. En 2017 tuvieron a Isabella, por lo que se alejó de los foros y sólo participó en obras de teatro, las cuales le daban más libertad. En el 2020, recién empezada la pandemia de Covid-19, Torre recibió a su segundo hijo, Diego.

Sin embargo, en la actualidad no está alejada del entretenimiento, que es su pasión. Está en la obra “Horas Contadas”, además de que tiene un canal de Youtube y un Podcast, ambos llamados “Con Madres”. Sin duda alguna disfruta de su etapa como mamá y también se da el tiempo para no dejar de trabajar y no sorprendería que muy pronto vuelva a estar en alguna telenovela.

