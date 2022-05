Angélica María y Raúl Vale: Así fue su historia de amor e infidelidades

Una de las artistas más queridas y destacadas de la televisión, el cine y el teatro es Angélica María, quien mantuvo un relación por varios años con el cantante Raúl Vale, pero no todo en su historia de amor fue digno de una película romántica, pues en su matrimonio también existieron varias infidelidades.

Antes de conocer a Vale, la actriz, que también se destacó como intérprete y tuvo gran popularidad en los años 60 y 70, tuvo noviazgos con artistas conocidos como Enrique Guzmán, pero sólo un hombre la llevó al altar, y fue Raúl, con quien estuvo casada por 14 años. Con él, en 1975 tuvo a su única hija, Angélica Vale, quien también es actriz y cantante.

Angélica María y Raúl Vale, así fue su historia de amor

En el video titulado "20 cosas que no sabías de Angélica María y Angélica Vale" para el canal de YouTube de la hija de la llamada "Novia de México", la actriz y cantante confesó que Vale fue el amor de su vida, aunque reconoció que el matrimonio no funcionó.

Angélica María tuvo a su única hija, Angélica Vale, con su gran amor. Foto: Especial

"El amor de vida fue obviamente tu papá. El padre de mi hija, el hombre con el que me casé para toda la vida, aunque no funcionó, ese fue el gran amor de mi vida", reveló Angélica María.

Aunque la intérprete confesó que el torero Manuel Benítez "El Cordobés" y Enrique Guzmán le propusieron matrimonio, fue Raúl quien la flechó, esto luego de verlo actuar en un centro nocturno. "Dije, qué bien canta, qué bien compone, qué chulo muchacho. Me invitó a salir y esa noche me enamoré (...) me volvió loca y me casé", explicó en una entrevista para "En compañía de...", con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Sin embargo, Angélica debió lidiar con un gran defecto del compositor y cantante de origen venezolano, pues dentro de sus matrimonio existieron varias infidelidades. "Se echó a medio mundo, a casi todas mis amigas, me enteré después de que me divorcié que con ésta y con la otra", contó en la misma entrevista.

Raúl Vale y sus muchas infidelidades

Aunque la actriz dejó pasar varias veces la falta de compromiso de su esposo, fue cuando descubrió el romance que tenía Raúl Vale con la actriz Arlette Pacheco que no soportó más. Cuando su hija Angélica Vale estaba entrando a la adolescencia, con 14 años, la intérprete de "Eddy, Eddy" decidió separarse.

Arlette confesó en el año 2018 a la revista TV Notas que mantuvo un amorío por tres años con Raúl, quién en aquel momento era esposo de la "La novia de México".

Raúl Vale se casó con Arlette Pacheco en 1989. Foto: TV Notas / Especial

"Sí fui amante de Raúl Vale tres años, fue mientras él seguía casado con Angélica María, pero lo pagué cuando él me fue infiel. Me arrepiento de haber hecho daño en el camino, no fue mi intención", comentó la actriz, quien se casó con el cantante el 29 de octubre de 1989. Estuvieron en matrimonio por 7 años y procrearon a dos hijas, Nicole y Carla.

Pero el matrimonio de Pacheco y Vale también terminó por una infidelidad, el cantante se enamoró de su corista, Hanny Saenz, con quien se casó un año después de su divorcio con Arlette. La unión duró hasta el momento de la muerte de Raúl, el 7 de diciembre de 2003 debido al cáncer de pulmón.

