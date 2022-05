Marc Anthony sufre accidente justo antes de dar un concierto en Panamá; ¿qué le pasó al cantante? | VIDEO

Lo que pintaba para ser una exitosa presentación terminó volviéndose un calvario para Marc Anthony, quien debido a un accidente tuvo que cancelar su concierto.

Ante esto, muchos asistentes mostraron su molestia, ya que esta es la segunda vez que Marc Anthony cancela dicha función. La primera suspensión se dio el pasado 23 de febrero, cuando el reconocido cantante debía presentarse en Ciudad de Panamá como parte de su gira 'Pa' ahi voy'.

En aquella ocasión, Marc Anthony tuvo que cancelar su función debido a la cantidad de contagios de COVID-19 que se presentaron en la región, siendo reprogramada para este 4 de mayo.

Sin embargo, este miércoles, el salsero sufrió un accidente en su camerino, lo cual provocó que nuevamente tuviera que dejar a los asistentes con ganas de entonar sus canciones.

Ante esto, Marc Anthony destacó en un video en su cuenta de Instagram que lamentaba la situación y que cumpliría su palabra de reprogramar el concierto que por una u otra situación no ha logrado consolidarse.

"Estoy en el proceso de recuperación por la espalda, estoy bien y me están cuidando; son cosas que pasan (...) Me siento, no puedo decir mejor, pero estamos en esas (...) Regresaré pronto para cumplir mi palabra, lamentablemente como les dije esto es algo muy fuerte para mi, porque yo no soy alguien que cancele", expuso Marc Anthony.