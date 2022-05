El duro momento que atraviesa Marc Anthony que preocupó a sus fans

Marc Anthony comenzó su planificado concierto el pasado 4 de mayo en tierras panameñas. El mismo fue muy esperado por los fanáticos que anhelaban cantar y bailar al ritmo de sus hits en el Rommel Fernández. Sin embargo el show no terminó ya que se anunció que el artista había sufrido un accidente.

El concierto de Marc Anthony denominado ‘Pa’ lla voy’, inició normalmente con una presentación folclórica, seguido por la presentación de Samy y Sandra Sandoval. Posteriormente, Jerry Rivera puso a la gente a cantar y bailar por más de una hora, pero el momento de ver en tarima a Marc nunca llegó.

Marc Anthony debió suspender su concierto en Panamá.

Los motivos que hicieron a Marc Anthony no salir al escenario, se deben a un incidente menor el que aqueja al cantante, ya que se anunció que su se presentación se pospondría prontamente, por lo que solicitaron al público guardar sus boletos y regresar al estadio cuando haya confirmación oficial.

Marc fue atendido por médicos panameños y que se mantenía estable. Extraoficialmente trascendió que el cantante presuntamente sufrió una caída de una escalera, por lo que fue atendido rápidamente, al parecer en su camerino.

El público presente en el imponente estadio, no lo podía creer y hasta muchos se han enojado debido a que se trata de la segunda ocasión en que no verán a Marc Anthony, que ya había suspendido su visita en el año 2015, por un cuadro de deshidratación. Hasta la mañana de este jueves 5 de mayo, el cantante no se había pronunciado al respecto a través de sus redes sociales y esperan que lo haga para saber cuándo será la nueva fecha de presentación.