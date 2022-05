Star Wars: Ewan McGregor retoma su papel de “Obi Wan Kenobi”

Ewan McGregor era sólo un niño cuando salió la película “Star Wars: episodio IV - una nueva esperanza” y se enamoró de la saga completa. Jamás imaginó que a los 28 se sumaría a este universo, y aunque fue un sueño estar ahí, el resultado no fue lo que esperaba, porque las precuelas fueron criticadas. Sin embargo, con el tiempo esto cambió y ahora veinte años después retoma su papel de “Obi Wan Kenobi”.

“Una de las cosas difíciles de las precuelas fue que cuando se estrenaron no fueron bien recibidas, no había redes sociales y no había ningún tipo de contacto directo con los fans en ese momento… Nunca olvidaré esa sensación cuando las vi a los seis o siete y después formaba parte de ellas, habiendo sido ese niño, ya sabes, así que cuando esos pequeños que vieron las precuelas crecieron, empecé a escuchar que realmente le gustaban y no podían entender por qué pensaba que no eran queridos cuando salieron. Esto significó mucho para mí”, comentó el actor.