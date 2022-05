Eduardo Verástegui: 3 polémicas que lo pusieron en el ojo del huracán a sus 48 años

José Eduardo Verástegui Córdoba es un actor, productor, activista, filántropo y excantante mexicano, católico. Antes de iniciar su carrera en la actuación, Verástegui fue uno de los miembros originales del grupo de pop Kairo. Hoy, 21 de mayo, es el cumpleaños de este polémico personaje y te contaremos por qué la gente lo “odia” tanto.

Verástegui fue protagonista de varias telenovelas como Una luz en el camino, Soñadoras o Alma Rebelde, en las que siempre interpretó al galán juvenil de la historia. Durante ese tiempo, el nacido en Tamaulipas fue considerado un “sex symbol” y eso lo llevó a que en 2003 protagonizara la película estadounidense Chasing Papi y tres años después coprodujo y protagonizó Bella, un exitoso filme que recibió varios premios y reconocimientos a nivel internacional.

Es una persona poco querida en redes sociales. Foto: Especial.

Ha participado en estas otros proyectos:

Charmed (2004)

The Butterfly Circus (2009)

Paul Blart: Mall Cop 2 (2015)

Kevin Can Wait (2017)

Como productor en

Bella (2006)

Crescendo (2011)

Little Boy (2015).

¿En qué polémicas se ha metido el actor?

El actor poco a poco se fue alejando de la farándula y comenzó su paso por el activismo religioso. Varias veces internautas han pedido a Twitter que cerrara el perfil del actor, argumentando que promueve la desinformación y discursos de odio.

Una de las polémicas que más se recuerda de él es cuando aseguró que no se vacunaría pues duda de las personas que están detrás de las vacunas contra el virus que ha provocado millones de muertes en todo el mundo.

No fue la primera ocasión que Eduardo Verástegui robó reflectores dentro de las redes sociales pues anteriormente dio bastante de qué hablar después de pronunciarse en contra del aborto y ha participado en marchas “pro vida”. "Los mexicanos no estamos dispuestos a aceptar leyes que violen lo más sagrado que tenemos: la vida", suele decir.

Pero eso no es todo, ya que es un negacionista de la crisis ambiental que se vive en todo el mundo: "El cambio climático es otra gran mentira. Con esto no quiero decir que no debemos de cuidar de nuestro planeta", publicó en su Twitter, por lo que mucha gente le reclamó su actitud irresponsable.

SIGUE LEYENDO...

Eduin Caz asegura que ya NO les va a prestar su departamento a sus amigos

Paulina Rubio acusa a guardia de seguridad de tocarla indebidamente