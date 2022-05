Eduin Caz asegura que ya NO les va a prestar su departamento a sus amigos

Sin duda alguna, Eduin Caz además de tener un gran talento vocal y carisma arriba de un escenario, el líder de Grupo Firme es muy buen hermano, hijo, y amigo pues siempre trata de apoyar a la gente que quiere de todas las formas posibles.

Tal es el caso que para evitar que sus amigos y familiares gasten en hospedaje cuando van de vacaciones a Mazatlán, Sinaloa les presta su departamento, pero ya no lo hará más, así lo hizo saber Eduin Caz hace unos momentos a través de sus historias en Instagram.

Dichas historias fueron grabadas desde su departamento en Mazatlán, Sinaloa, y en compañía de su esposa Anahy y ahí dio el aviso para que ya no le pidan su departamento pues ya no lo va a prestar.

Y es que Eduin Caz asegura que él no tenía problema en prestar su casa, pero en las últimas ocasiones le entregaron el lugar todo desordenado y con unas persianas rotas, por lo que tomó la decisión de ya no prestarle más.

En dichas publicaciones, Eduin se veía entre triste y molesto por los destrozos que dejaron en su departamento las personas a quien se los prestó, eso sí, el líder de Grupo Firme no reveló el nombre de las personas que maltrataron su propiedad.

Es así como fue contundente Eduin y aseguró que ya no volverá a prestar su casa, por lo que pide que le eviten la pena de decirles que “no” y que es mejor no se la pidan pues ya conocen la respuesta.

“… y a mi nadie me regaló nada yo cuido mucho mucho mis cosas, entonces evitenme la pena de decirles que no cuando me pidan el departamento y ya no se los voy a prestar, entonces evitenme esa pena” dijo Eduin Caz