Jessica Cediel demuestra por qué es una de las mujeres más hermosas del mundo

Jessica Cediel vive un momento sentimental soñado con el cantante Pipe Bueno, lo cual fue muy comentado, al igual que sus compromisos fallidos con Leo Sarria y Mack Roesch. Hace un tiempo atrás, la presentadora confesó porque nunca ha llegado al altar con sus parejas.

Cediel confesó que “en la primera relación no me gustó para dónde íbamos, pasaron ciertas cosas que no me llenaban para un matrimonio de por vida, simplemente dije: ‘no más, muchas gracias, hasta luego’. En la segunda creo que fue una relación apresurada en la que no nos conocimos lo suficiente. Había una inestabilidad en el ambiente mutua”. ¿La tercera será la vencida?

Jessica Cediel posando. Fuente: Instagram Jessica Cediel

A través de sus redes sociales, Jessica Cediel confesó con a sus seguidores quién es el hombre que actualmente la hace suspirar. Mientras hablaba del amor propio y de cómo amar las imperfecciones, se refirió al actor y cantante italiano Michele Morrone, protagonista de la película de Netflix, 365, a quien describió como un “papacito”. “Hablando de amor propio, yo no puedo con este hombre, qué cosa tan deliciosa, es una vaina muy loca, me parece un papacito, con el que se podría pecar fácil, yo pecaría muy fácil con ese man, literalmente.

A quienes Jessica Cediel hace suspirar y podría considerarse una “mamasita” es a los internautas, que han quedado perplejos con su último video en Instagram, que la tiene bella y mostrando sus dotes de modelo.

Al ritmo de Provenza, de Karol G, Jessica Cediel posó con dos partes de ropa negra y unas largas botas de cuero. El corto le ha resultado casi 180 mil likes y miles de mensajes en el buzón de comentarios, donde la halagan por su hermosura.