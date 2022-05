Arap Bethke probó las ancas de rana y casi no la cuenta; aquí la historia

Arap Bethke no solo es un actor, sino que también es un aventurero. Por ello, ser el protagonista de la serie ‘¿Y tú, tú que vas a hacer?’ fue una gran combinación para él, pues mostrará su gran viaje por los municipios de Guanajuato.

Sin embargo, no todas las experiencias fueron gratas. Durante su viaje tuvo que armarse de valor para poder probar algunos de los platillos como la sopa de serpiente y las ancas de rana.

En la presentación del programa, Rafael Gutiérrez Mercadillo, subdirector general de TV4, contó que el actor sufrió al intentar probar la extravagancia culinaria en el estado y no pudo terminar con la proeza de pasarlo por su garganta.

El nacionalizado mexicano no solo es un actor, sino que también es un aventurero (Foto: Especial)

En entrevista con El Heraldo de México, al preguntarle sobre esta experiencia, Bethke señaló que en los viajes hay que probar, salir de tu zona de confort y no comer siempre lo mismo.

“A veces es incómodo un poco, pero creo que es importante romper esa barrera y darte cuenta que si te quedas en lo mismo, en lo conocido; nunca vas a crecer, nunca vas a explorar cosas nuevas”, acotó.

A su vez, reconoció la labor de las cocinas tradicionales, que hacen estas delicias “con mucho amor”. “Van aprendiendo esto de generación en generación y es lo que ellos han comido durante muchísimos años. Honrar esas tradiciones también es importante”, indicó.

Y es que el también activista ambiental ha mostrado desde la infancia un gusto por los viajes cuando era scout. “Siempre me ha gustado acampar y a mi papá le gustaba llevarnos con la naturaleza y no tener como todo tan resuelto, sino que nosotros mismos fuéramos resolviendo y encontrando diferentes maneras de estar cómodos”, contó.

Al respecto de la serie, que se estrenó el pasado 28 de abril, el naturalizado mexicano reconoció que hacer este trabajo fue un gran reto para él, pues fue hacer un viaje a 22 municipios en 28 días.

“La parte que más me costó fue el estar cambiando de locación cada noche. Cada noche un hotel diferente, empaca y vámonos, a lo que sigue. Al principio es muy divertido, pero al final te cansa un poco estar lejos de casa y el no saber dónde vas a dormir. Después de un rato cansa, pero también es parte de la aventura, es parte del viaje y a mí siempre me ha gustado exponerme a ese tipo de cosas; entonces fui muy feliz”, remató.

Sigue leyendo:

Esta es la condición de Arap Bethke para dialogar con AMLO sobre el Tren Maya

¿No conoces Guanajuato? Esta serie de Arap Bethke mostrará lo mejor del turismo del estado

La vez que Lucero explotó contra la prensa por culpa de su guarura; se volvió un escándalo nacional | VIDEO