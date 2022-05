La película en HBO Max que te robará el aliento y dará paranoia; querrás HUIR de donde estés| TRÁILER

Se sabe que desde la llegada de la crisis sanitaria, la oferta en el mercado del streaming es amplia, esto especialmente desde que las personas se vieron obligadas a permanecer prolongadas estancias de tiempo en sus hogares derivado de la pandemia.

Es dentro de este contexto que sabemos que han surgido con mayor frecuencia diversas plataformas que prometen a sus usuarios contenido de calidad, entretenido, para toda la familia y además el más novedoso del mercado, y uno de estos servicios es brindado por HBO Max.

HBO Max y lo que ofrece a sus usuarios

A pesar de que en México una de las plataformas más utilizadas en los últimos años es Netflix, lo cierto es que hay plataformas que han llegado para marcar tendencia, y una de ellas es HBO Max.

Desde su llegada al mercado de streaming, HBO Max se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este mercado, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

La película en HBO Max que no te debes perder

Ahora a través de HBO Max se encuentra disponible una producción que ha causado furor debido a su perturbadora trama, y se trata del remake de "El hombre invisible", o por su título en inglés "The Invisible Man".

Originalmente esta es una película basada en una novela de ciencia ficción del escritor británico H. G. Wells, título que fue publicado en 1897, pero fue hasta 1933 que la historia se lanzó en la gran pantalla, producida por Universal Pictures y dirigida por James Whale.

Desde entonces la cinta es considerada una de las grandes películas de terror de los años 1930 y dio origen a varias continuaciones, ahora es precisamente el remake de "El hombre invisible" la película que está triunfando en HBO Max.

Esta cinta sigue la historia de Cecilia, una mujer atrapada en una tóxica relación con un rico y brillante científico, que también resulta ser un sociópata manipulador.

Sin embargo, cuando su esposo se quita la vida, deja a Cecilia una jugosa parte de su gran fortuna, pero el requisito para recibir dichas riquezas es que ella no sea declarada como incapacitada mental, sin embargo, poco a poco la cordura de Cecilia comenzará a desmoronarse cuando sospecha que la muerte de su ex fue un engaño, al mismo tiempo que se encuentra atormentada por alguien que nadie puede ver.

