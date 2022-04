"No me hagas ofenderte": Carmen Campuzano arremete tras pregunta sobre caso de Debanhi Escobar

Este jueves 28 de abril, usuarios en redes sociales viralizaron la reacción que tuvo la actriz y modelo, Carmen Campuzano al ser cuestionada sobre la desaparición y muerte de la joven de 18 años, Debanhi Escobar, que conmocionó a toda la sociedad.

Frente a las cámaras de televisión, la estrella del espectáculo de 51 años arremetió contra un reportero, quien segundos atrás le preguntó sobre lo ocurrido en el estado de Nuevo León con la desaparición de la joven estudiante.

Sin embargo, al escuchar el cuestionamiento la modelo expresó su inconformidad al cuestionar al reportero; instantes después abandonó la plática severamente molesta por la pregunta.

Carmen Campuzano explota por pregunta sobre Debanhi Escobar

En un breve encuentro con distintos medios de comunicación, Carmen Campuzano fue cuestionada sobre el caso de Debanhi Escobar; sin embargo, el reportero le recordó que tenía dos hijas, algo que no fue de su agrado.

“Oye Carmen, ves lo de Debanhi en Monterrey, pero tienes un par de hijas también, hay que cuidarlas”, cuestionó el reportero.

Una vez que escuchó la pregunta, la modelo internacional le pidió al reportero que no mencionara a sus hijas, pues no están en la esfera del espectáculo. Además, le recomendó que no le faltara al respeto.

Finalmente, Carmen Campuzano le preguntó al reportero si tenía madre, hermanas o hijas, para que analizara su pregunta antes de hacerla. Segundos más tarde abandonó la plática con cara de desaprobación.



“Mira, no te pases con la pregunta, no, no, ya olvídate y ni las saques, no me hagas ofenderte ni faltarte al respeto. ¿Tú tienes madre, hermanas e hijas?”, se escucha decir a la actriz.

