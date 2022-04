'Utópica': Belinda demuestra que es la española más sensual con increíble escote | FOTO

Como toda una 'top girl', Belinda demostró nuevamente que es la reina de redes sociales y que sin importar cuál sea el outfit que elija, siempre se ve divina.

Pasando por los pantalones holgados y por los vestidos entallados, la guapa española siempre sabe estar en tendencia con lo último de la temporada y esta ocasión no fue la excepción.

Fue así que con un make up muy natural y unas sutiles ondas en el cabello que la guapa intérprete de 'Utopía' encendió Instagram con un look en colores fríos que paradójicamente resultó muy ardiente para los internautas, quienes no dudaron en comentar la sexy pic.

'La más bonita', 'Utópica' y '¿A dónde tan bonita?', fueron algunos de los comentarios que la exprometida de Christian Nodal recibió esta tarde tras subir una fotografía en la que además de lucir un cutis perfecto, deja en claro que su belleza no conoce límites.

Presumiendo actitud, estilo y belleza, Belinda cautivó a sus fans con un atrevido escote que dejó ver algunos de los atributos corporales de la bella cantante, quien recientemente confesó que se alejó un tiempo de redes sociales por salud mental.

Belinda es una de las cantantes más bellas del momento

Sin embargo y para fortuna de los belifans, el descanso tecnológico de Belinda concluyó hace algunas semanas, tiempo a partir del cual comenzó a subir diferentes fotografías desde su natal Madrid.

Y a pesar de que Belinda ha destacado que por proyectos profesionales se quedará a vivir un tiempo en España, también ha señalado que ama México, país donde comenzó su carrera en el mundo artístico y en el cual, se aloja una cantidad considerable de sus fans.

¿Te gusta el look de Belinda?

