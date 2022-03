Batalla campal durante concierto de rap en Baja California deja 4 lesionados: VIDEO

Pareciera que en México, todo evento público, está a un pequeño detalle para provocar una trifulca. Este fin de semana pasado ya se vivió un lamentable suceso en el Estadio Corregidora de Querétaro, con el enfrentamiento entre aficionados de Gallos y Atlas. Pero, no fue el único evento desafortunado de este tipo.

El mismo fin de semana, una batalla campal se suscitó también en un concierto de música, misma que dio por resultado algunos heridos y, de hecho, lesionados que tuvieron que ser llevados al hospital.

Pelea en concierto de rap

Así fue como se dieron los hechos. Según reportaron medios locales, durante un concierto de rap y hip hop que se llevó a cabo en el municipio de San Quintín, en Baja California, un par de grupos de fanáticos se hicieron de palabras y liaron a golpes, todo esto, ante la complacencia del resto de los presentes y la ausencia notable de elementos de seguridad que evitaran la riña.

El evento, que se dio específicamente en un lugar de la colonia Santa Fe, en el citado municipio de San Quintín, parecía marchar con cierta normalidad hasta que los dos grupos de seguidores comenzaron a enfrentarse a tal grado que el estacionamiento del evento fue el sitio donde arrancaron su pelea.

Entre dimes y diretes, los golpes volaron a diestra y siniestra, en muchos momentos, sin el mejor de los tinos. Con una cancha deportiva de la colonia Santa Fe como escenario, la batalla campal comenzó en pleno entre los automóviles que estaban estacionados.

Al menos, 4 lesionados

Según los mismos reportes de medios locales, al menos hubo 4 lesionados por los golpes y y tirones que se dieron entre cada trifulca.

Y, también como reporte de estos medios, hubo un lesionado más por arma punzocortante que requirió ser trasladado a Ensenada, Baja California, para su valoración y atención inmediata.

En tanto, la Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que los asistentes no reportaron los hechos a la línea de emergencia, razón por la cual no se enteraron y no intervinieron.

Así fue la pelea entre los asistentes.

MIRA EL VIDEO