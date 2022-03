5 datos interesantes sobre Ricky Martin que talvez no conocías

Ricky Martin está listo para celebrar con sus fans mexicanos sus casi cuatro décadas en el mundo de la música, tres de ellas como solista, conquistando al público con su música y su peculiar carisma en su concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México, para después visitar Monterrey, Guadalajara y Veracruz.

Antes de disfrutar su show, te contamos cinco datos que mantienen a Ricky con los pies en la tierra:

1.- Audicionó para entrar al grupo infantil Menudo dos veces, logrando quedarse en la segunda. En esta etapa lo más duro fue estar lejos de sus padres, porque la comunicación no era tan sencilla como ahora. En los 80 y 90 tenía que primero hablar con una operadora para que lo conectarán y en ocasiones no eran horarios afines para encontrar a su mamá. Sin embargo, él sabía que contaba con su apoyo, por eso nunca dudó en seguir.

2.- De protector de pantalla en su smartphone, trae la foto de él cuando era bebé, porque siempre que está en una situación difícil recuerda su infancia, quién era y los sueños que tenía: “Hay que seguir siendo agradecido. Tengo mis altas y mis bajas, pero ese niño siempre está al lado mío y me salva de muchas”, afirmó.

3.- Disfruta del silencio matutino. Se levanta a las 6 de la mañana para poder disfrutar del silencio de su hogar, tomar café o revisar redes sociales sin ruido alguno. Esto le permite estar bien con él el resto del día, aunque son pocos minutos, porque su hogar lo completan su esposo, dos hijos adolescentes y dos bebés. “Debo tener mis pensamientos en orden, antes de que salgan todos los ruiditos de los bebés caminando, porque a veces abruma un poco y es normal”.

4.- Alza la voz por la comunidad LGBTTTI. Una de las etapas más difíciles fue hablar abiertamente de sus preferencias sexuales y enfrentar al mundo: “Mi proceso fue como el de todos, porque no importa de qué país o clase social seas, todos pasamos por las mismas emociones, incertidumbres y el miedo al rechazo”. Sentimientos que aún enfrenta un niño en una situación así, por eso sigue hablando del tema para de alguna forma darles fuerza.

5.- Es claro con sus hijos. Como papá no se queda callado y menos siendo fiel activista. Entonces les ofrece toda la información posible sobre los hechos, no solo la que viene en los libros, porque sabe que la historia muchas veces no se escribe como realmente pasó. “Ellos caen en sus propias conclusiones, pero simplemente creo que ahora están tomando nota. Afortunadamente, ellos tienen sus tutores que están con nosotros en todo el momento, me conocen muy bien y vemos que la información que se les da sea amplia”, dijo.

