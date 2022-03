BTS: Jimin y Suga no pueden tener novia por esta razón y entristecen al ARMY

Suga y Jimin entristecieron a sus fans una vez, pues sus declaraciones son prueba de que a pesar de la fama, su vida no es fácil. Los integrantes de BTS han renunciado a varias cosas debido a la fama, pero han logrado cumplir sus sueños en la música. A pesar de tener más de 25 años, hasta ahora no han tenido novia.

Los escándalos de citas en el K-Pop suelen afectar la carrera o apoyo de las fans a los idols surcoreanos, pues "celosas" de que tengan pareja dejan de comprar discos, o hasta piden su salida del grupo. BTS se ha mantenido intacto de estas polémicas, pues nunca les han descubierto alguna relación.

Algunos rumores indican que Bangtan mantiene un trato exclusivo con Dispatch, la principal agencia de medios que "descubre" a los idols y revela a las famosas parejas. Sin embargo, Jimin y Suga decidieron sincerarse con sus fans y ellos mismos explicaron las razones por las que no tienen novia.

BTS no puede tener novia, esta es la triste razón

El amor no es una palabra permitida en la agenda de BTS, la banda más famosa del mundo. Entre giras, viajes y ensayos, los idols K-Pop a penas y tienen tiempo para sí mismos. Por ello, Suga y Jimin entristecieron a sus fans cuando revelaron sus verdaderas reazones para no tener novia.



El rapero aseguró que no tienen tiempo de nada, pues a veces terminan de trabajar a la medianoche y apenas duermen unas horas para comenzar de nuevo a las seis de la mañana. Además, en otra ocasión había dicho que su vida gira en torno a la música, por lo que no tiene oportunidad de nada más.

"No creo que podamos salir con nadie..."

Fue el comentario de Jimin, quien asegura que ni siquiera tienen tiempo para visitar a su familia y tener una cita real, por lo que llamar a una novia sería imposible. Las fans de BTS han externado sus deseos de apoyar a los integrantes si tiene pareja, pues los quieren ver felices.

