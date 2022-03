Estas son las famosas latinas que estarían enamoradas de William Levy

A sus 41 años, William Levy, es uno de los galanes más aclamados de la televisión. Tras su último trabajo en la exitosa serie “Café con aroma de mujer”, su éxito estalló y sigue enamorando a un gran público de mujeres, entre las que se encuentra, claro, Belén Esteban.

"William Levy si me está viendo desde Sudamérica te tengo un mensaje: 'Quiero ser gaviota'. El 'Miguel' me entiende. Me encantas como actor, como persona, te sigo en Instagram...", dijo Belén Esteban, colaboradora de televisión y un conocido personaje mediático en su país.

Lo cierto es que el actor cubano no le robó el corazón solo a ella, sino que también algunas compatriotas también compartieron las declaraciones de la ex colaboradora de Hormigas Blancas. Anabel Pantoja y Mercedes Mila, también dijeron que se sienten cautivadas por la belleza del actor.

William Levy. Fuente: Instagram @willevy

¿Pero, cómo llegó Levy a despertar los suspiros de tantas mujeres? Levy nació el 29 de agosto de 1980 en La Habana y antes de cumplir los 15 años partió legalmente a los Estados Unidos, gracias a que su padrastro pidió asilo político y pudo sacar a su familia.

Su primer trabajo fue de modelo y posteriormente tuvo participación en dos realities de televisión emitidos por Telemundo: "Isla de la tentación" y "Protagonistas de novela". En este último conoció a la actriz Elizabeth Gutiérrez, con quien tuvo a Christopher Alexander en 2006 y Kailey en 2010.

Como actor, arrancó en el 2006, en Miami, en una telenovela llamada “Olvidarte jamás”, protagonizada por Sonya Smith. Pero el éxito comenzó a ser un hecho, cuando protagonizó “Cuidado con el Ángel” en 2008, junto a Maite Perroni y por primera vez participó de algo que rompió récords de audiencia en Estados Unidos.

William Levy, Café con aroma de mujer. Fuente: Instagram @willevy

De esa manera William Levy se hizo un lugar en la industria estadounidense y mexicana, al punto de ser convocado para trabajar como modelo en un vídeo musical del tema "I'm Into You" de Jennifer López que grabaron en la Riviera Maya en 2011. Hasta el momento no se sabe cuál es la situación sentimental de William Levy y lo poco que se sabe es que mantiene una gran relación con Gutiérrez, principalmente por sus hijos. "Seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", expresó el actor cuando anunció su separación. ¿Te gustaría ver a William Levy y a Belén Esteban juntos?