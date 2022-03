¿Quién es Lewis Howes? El exnovio de Yanet García que le habría sido infiel con Martha Higareda

El noviazgo de Martha Higareda con Lewis Howes ha dado de qué hablar pues comenzó entre rumores de una infinidad, algo que confirmaría Yanet García en sus más recientes publicaciones en redes sociales donde exhibe su exnovio señalando que comenzó una relación con la actriz tan sólo dos semanas de haber terminado.

La llamada “Chica del clima” se mantuvo en silencio tras su ruptura en mayo del año pasado, sin embargo, decidió alzar la voz para defenderse las declaraciones de Martha Higareda en la que asegura que no hubo una infidelidad mostrando evidencia de que había algo entre ellos antes de que terminara su noviazgo.

Te puede interesar: Martha Higareda pone un alto a "ataques" de Yanet García por supuesta infidelidad | VIDEO

Todo comenzó cuando la conductora le respondió a una de sus seguidoras durante una dinámica en Instagram, en ella la mujer señala que su novio le había sido infiel a lo que Yanet García respondió que le había pasado igual pues dos semanas después de haber terminado su relación la actriz ya estaba con Howes.

“No voy a permitir que me digan mentirosa por decir la verdad, no me quedaré callada”, arremetió la conductora mostrando evidencia de que la actriz y Lewis Howes habían iniciado un romance en Tulum desde junio pasado y ella lo había estado negando asegurando que eran amigos.

¿Quién es Lewis Howes?

Lewis Howes es originario de Ohio, Estados Unidos, y ha sido calificado como uno de los extintores más famosos por el New York Times con libros como "The school of greatness" y "The mask of masculinity”, aunque también destacó como atleta.

El novio de Martha Higareda ha relatado en diversas entrevistas la difícil infancia que tuvo pues sus padres se divorciaron cuando aún era pequeño, su hermano estuvo en la cárcel y fue abusado sexualmente cuando tenía 5 años.

Te puede interesar: Yanet García: ¿Le fueron infiel con Martha Higareda? Hace FUERTE revelación sobre Lewis Howes

Los deportes fueron su escape ante lo que vivió en su infancia, por lo que se unió de manera exitosa al equipo de basquetbol de Nueva York donde desatacó. Aunque más tarde llegó al futbol americano como receptor en la "Liga Arena Football”.

Martha Higareda y Lewis Howes. Foto: Instagram @marthahigaredaoficial

Howes también se ha colocado como un gran empresario con negocios por internet que lo han llevado a ganar millones, entre ellos destaca SportsNetworker que es una consultora de marketing de deportes a través de redes sociales. Se calcula que su fortuna asciende a 10 millones de dólares.

La protagonista de “Amarte duele” relató en entrevista con Yordi Rosado que conoció al deportista en Tulum, aunque primero se habría asegurado que no estaba en una relación para aceptar salir con él, algo que contradice la versión de Yanet García y ha generado polémica entre ellas.

SIGUE LEYENDO:

Martha Higareda vs Yanet García: ¿Quién es la novia más bella de Lewis Howes?

Martha Higareda: 5 FOTOS con las que enamoró al EX de Yanet García

FOTO revelaría romance entre Martha Higareda y Lewis Howes, ex de Yanet García