Lewis Howes y Martha Higareda: Las FOTOS en TULUM que probarían la infidelidad a Yanet García

La relación entre Lewis Howes y Martha Higareda desató muchos rumores desde su inicio, ya que el escritor llevaba poco tiempo de haberse separado de Yanet García cuando dio a conocer su nuevo romance.

Y aunque recientemente Martha Higareda aclaró que ella no tuvo nada que ver con la ruptura, esta tarde, 'La chica del clima' hizo impactantes revelaciones en su cuenta de Instagram, donde asegura que el novio de la protagonista de 'No manches Frida' quiere vender la imagen de alguien que realmente no es.

Por medio de instastories, Yanet García mostró fotos, clips y publicaciones que ponen en tela de juicio lo declarado por Lewis Howes y Martha Higareda, pues aunque ambos aseguran que su relación comenzó posterior a la ruptura, según lo declarado por la propia actriz de 'Amarte duele', su romance empezó de manera oficial en junio de 2021, tan solo dos semanas después de que Lewis rompiera con su exnovia.

A esto, Yanet García terminó por sumar una serie de publicaciones en las que se aprecia que Lewis Howes estuvo en Tulum el 1 de junio, siendo que ella y él concluyeron su relación el 13 de mayo.

Lo cual a simple vista no tendría nada de malo, de no ser porque la misma Martha Higareda confesó en entrevista con Yordi Rosado que su actual pareja se apareció en ese mes en su apartamento de Tulum.

Aparentemente, Yanet García quiso romper el silencio luego de que una seguidora le compartiera que acababa de terminar con su ex y este ya salía con alguien más, ante lo cual, la guapa conductora dijo sentirse identificada.

"Te entiendo perfectamente, me pasó igual, terminé con mi ex y a las dos semanas ya estaba en Tulum con Martha", escribió Yanet García en sus historias de Instagram.

Entre las pruebas, Yanet García retomó la experiencia de una de las exnovias de Lewis, en la cual señala sus aprendizajes tras la infidelidad que sufrió por parte del escritor.

Además, 'la chica del clima' retomó un video en el que Martha Higareda se niega a decir cuándo se dio el primer beso entre ella y su actual pareja, lo cual hace suponer que este pudo darse antes de que Lewis Howes terminara su relación con Yanet García.

Adicional a estas pruebas, previamente, un supuesto allegado de Martha Higareda declaró para la revista TVNotas que mientras el escritor se decidía a cortar con Yanet García, "ya andaba de lo más lanzado con Martha y hasta salieron un par de ocasiones".

De hecho, según lo declarado por el presunto amigo de la actriz, Lewis aprovechó que Higareda le siguió el juego "y de ahí se agarró para terminar con Yanet”.

Anteriormente, Yanet García declaró que terminó su relación con Lewis Howes debido a que él estaba celoso por la apertura de su cuenta de OnlyFans, aunque, según la nueva información difundida por 'la chica del clima', esto pudo haber sido solo una excusa para ponerle fin al vínculo romántico, emitida por el ahora novio de Martha Higareda.

