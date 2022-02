Marlene Favela: 5 FOTOS que demuestran que está en su mejor momento

En el espectáculo mexicano una de las actrices más queridas es Marlene Favela, quien gracias a su trabajo en las telenovelas como villana ha destacado. La estrella de la pantalla chica no sólo ha llamado la atención por su talento, sino también por su belleza y estas 5 fotos demuestran que está en su mejor momento.

La originaria de Santiago Papasquiaro, Durango, comenzó su carrera a finales de los años 90 con papeles en telenovelas como 'Por tu amor', 'Infierno en el paraíso', 'Mujeres engañadas', 'La casa en la playa', 'Entre el amor y el odio' y 'La intrusa', sin embargo, fue hasta que estelarizó 'Gata salvaje' en 2002 que se lanzó a la fama.

Desde ese momento la actriz ha sido considerada para varios proyectos como protagonista, así como villana, pues a lo largo de los años ha demostrado su capacidad actoral que le han hecho tener papeles como Nina Montenegro en 'Pasión y poder'. A la par de sus actividades en la pantalla chica se ha lanzado como empresaria al poner a la venta su línea de maquillaje.

5 fotos de Marlene Favela

La protagonista de 'El Zorro: la espada y la rosa' no sólo ha destacado por su trabajo en la televisión, también se ha colocado como toda una fashionista, pues en sus redes sociales como Instagram, en donde la siguen más de 5.3 millones de fans, ha compartido los mejores looks.

En las fotos que comparte en dicha plataforma, la actriz de 44 años ha demostrado que se encuentra en su mejor momento, ya que aunque se convirtió en madre hace dos años de la pequeña Bella Seely, tiene una espectacular figura que presume con trajes de baño y ropa en tallada.

La actriz impone moda con cada una de las piezas que luce en sus redes sociales, pues es una mujer que se arriesga al vestir ropa muy juvenil y muestra a las mujeres mayores de 40 años que también pueden seguir usando este estilo de ropa.

Marlene Favela presume figura en vestidos entallados Foto: Instagram

La actriz se luce con los mejores bikinis para mujeres mayores de 40 Foto: Instagram

Marlene presume looks juveniles Foto: Instagram

Es considerada como una de las más bellas de la tv Foto: Instagram

Favela da cátedra de estilo en sus redes Foto: Instagram

