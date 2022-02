Elizabeth Olsen: Este es el tierno video que grabó con sus hermanas Mary-Kate y Ashley cuando era pequeña

Elizabeth Olsen se ha vuelto una de las actrices más queridas y buscadas en todo el mundo, esto gracias a su interpretación como la “Bruja escarlata” en el Universo Cinematográfico de Marvel, pues su personaje es muy importante. Hoy es su cumpleaños 33 y muchos fans se acordaron de un tierno video que hizo cuando era muy pequeña, a lado de sus hermanas, las gemelas Mary-Kate y Ashley.

El clip lo grabó cuando sus hermanas mayores estaban en el rodaje de un filme e hicieron un video musical para la canción “Butt Out”; en una entrevista con el presentador Jimmy Fallon, la guapa actriz habló de esto: “Lo recuerdo vagamente, no muy bien. Lo he visto, pero la experiencia de hacerlo no la recuerdo mucho”, mencionó.

Desde muy joven comenzó en la actuación

Elizabeth comenzó a actuar a los cuatro años, trabajando a lado de sus hermanas Mary-Kate y Ashley Olsen, sin embargo su primer papel en solitario lo obtuvo hasta 2011, cuando protagonizó "Martha Marcy May Marlene". Anterior a esto, terminó sus estudios en Campbell Hall School en North Hollywood, California y en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York.

Una curiosidad de ella es que a la edad de 13 años, Olsen se declaró atea, pues piensa que la religión debería tener que ver con la comunidad y no algo que debería determinar las libertades de las mujeres.

