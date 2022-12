Lorena Velázquez y Katy Jurado tenían un vínculo familiar por esta razón

El Cine Mexicano está lleno de vínculos familiares que pocos conocen, como es el caso de Lorena Velázquez, quien además de tener a su hermana Tere en el medio artístico, también estaba relacionada con Katy Jurado, sin embargo, no tenía una buena relación con ella debido a que se había visto afectada a causa de sus padres, pues eran ellos los que evitaron que la celebridad conviviera con la actriz que conquistó a Hollywood con su belleza y talento.

María de la Concepción Lorena Villar Dondé, nombre real de la artista, nació el 15 de diciembre de 1937, en la Ciudad de México, es hija de Eduardo Villar Andrade y de Elda Dondé, y hermana de María de los Ángeles Teresa de Jesús. La madre de la actriz se divorció de su progenitor y después se casó con Víctor Velázquez, a quien quiso como un padre, por lo que tanto ella como Tere, utilizaron su apellido como su nombre artístico, con el que se consagraron en el medio del espectáculo.

Katy Jurado fue exesposa del papa de Lorena Velázquez Foto: Especial

Sin embargo, Víctor era conocido en el medio artístico por ser exesposo de Katy Jurado, la celebridad de la Época de Oro del Cine Mexicano, que no sólo triunfó en la industria nacional, también en Estados Unidos, llegando a conquistar a personalidades como Elvis Presley. La actriz y Velázquez contrajeron matrimonio en 1940, y tuvieron dos hijos, Víctor Hugo y Sandra, pero tan sólo tres años después la pareja se divorció. Ante la separación, el hombre se desentendió de sus pequeños, por lo que la diva se encontraba muy molesta por su actitud.

Katy Jurado enfrentó a Lorena Velázquez

De acuerdo a una anécdota que contó Lorena en "El minuto que cambió mi destino", un día se encontró a la protagonista de "Broken Lance" en un vuelo, en donde pudieron convivir y hablar un poco, no obstante, a pesar de que la plática comenzó de manera amena, se convirtió un reclamo. Según su relato, Jurado les ofreció una copa de coñac a las hermanas Velázquez, como Tere tenía miedo, la rechazó, mientras que la estrella de "Santo vs. las mujeres vampiro" aceptó, debido a que quería conocer a una de las celebridades que más admiraba.

Cuando Lorea ya se sentía algo mareada, ya que no estaba acostumbrada a beber alcohol, Katy Jurado aprovechó para reclamarle a la joven actriz la actitud de su padre. "¿Sabes qué? ¡Tu papá Víctor no quiere ver a mi hija!”, recordó que le dijo la diva del Cine de Oro, quien agregó que el hombre se desentendía de sus vástagos. Velázquez confesó que llegó un momento que quería llorar ante las llamadas de atención que le hacía la ex de su familiar.

“Me echaba cacayacas de mi papá, hasta que le dije: ‘Yo no viví esa época, no entiendo, pero a mí tu hija me cae que sea mi hermana’”, le dijo la artista, que también resaltó en la entrevista que no conocía a su hermano Víctor. Con este comentario, Katy se tranquilizó y le propuso a Lorena reunirla con los que serían sus "medios hermanos", a pesar de que su padre no era el biológico. Aunque la posibilidad de agrandar su familia le causaba mucha emoción, su madre se negó rotundamente a que conviviera con los otros dos jóvenes.

“No quiero que te metas en esto. Te lo suplico de la manera más noble. No quiero tomar bebidas y no quiero que tú tomes y no quiero que te emborrache la mujer esta”, le dijo su mamá, que la vio llegar del avión completamente ebria. Asimismo, no quería que se involucrara en estas problemáticas familiares, por lo que Lorena Velázquez no pudo conocer a los hijos de Katy Jurado con su padre, ni le fue posible volver a hablar con la actriz.

