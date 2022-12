Desde un yate, Ninel Conde seduce la red con revelador traje de baño

Ninel Conde es de esas mujeres que tienen el don de acaparar la atención del mundo en redes sociales, ya que además de ser considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula, también es poseedora de un gran sentido de la moda. No por nada la han apodado “El Bombón Asesino”.

Actualmente, Ninel Conde tiene 46 años de edad y pudo cerrar el año de la mejor manera pues además de tener su agenda de trabajo llena, también logró llegar a un acuerdo con su expareja, Giovanni Medina, para poder ver a su pequeño hijo, lo cual, tiene a la cantante más que contenta, pues este era un problema con el que había lidiado durante varios meses.

Ninel Conde posando. Fuente: Instagram

En redes sociales Ninel Conde cuenta con un enorme fandom que la apoyan y la aclaman con cada aparición. En Instagram, red social donde cuenta con más de 5 millones de seguidores, sus looks y novedades son el centro de atención de los internautas.

En traje de baño, Ninel Conde paralizó las redes sociales

“Se acaba el 2022… con el se va lo que no necesito en mi vida y me preparo para recibir lo que he anhelado en este 2023. Decreto desde ahora que será el mejor año de mi vida.”, es el pie de foto de la publicación de Instagram con la que Ninel Conde despidió este año desafiando y anticipando que el 2023 le dará los mejores momento de su vida.

Ninel Conde posando. Fuente: Instagram.

Con un traje de baño rosa chicle, Ninel Conde paralizó los corazones de sus seguidores, que en un puñado de horas le regalaron miles de likes y cientos de comentarios, para dejarle claro que si durante el 2022 los enamoró, no espera menos para el año que comienza en algunos días.

SIGUE LEYENDO:

Frente al espejo, Ninel Conde presume abdomen de acero con escotado crop top

De espaldas, Ninel Conde presume sus curvas con mini short de cuero