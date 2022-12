Lucero confiesa por qué no regresa a las telenovelas, ¿se retira de la TV?

Este lunes 26 de diciembre, la guapa actriz y cantante, Lucero rompió el silencio al destapar el verdadero motivo que la mantiene alejada del mundo de las telenovelas, a pesar de ser considerada una de las grandes figuras del entretenimiento gracias a los excelentes trabajos que ha realizado.

A lo largo de su carrera, la famosa de 54 años se ha consolidado como una de las actrices más importantes por sus actuaciones en telenovelas como "Por ella soy Eva", "Una familia con suerte" y "Alborada". Su última aparición fue en 2012, por lo que los fans se cuestionaban el verdadero motivo de su ausencia.

En este sentido, los fans del entretenimiento se dieron a la tarea de conocer el verdadero motivo que mantiene alejada a Lucero de las actuaciones. Se llevaron una gran sorpresa al conocer la razón que expresó Lucero frente a las cámaras de televisión.

Este día, el programa Hoy compartió una entrevista junto a Lucero para cuestionarle los motivos que la han obligado a mantenerse alejada de la industria de las telenovelas. Ella respondió de manera contundente frente a todos para terminar con los rumores.

Fiel a su estilo, la estrella de televisión dijo que hasta el momento no ha regresado a las telenovelas ya que no le ha llenado el ojo ninguno de los proyectos que le han ofrecido. Además dijo que su carrera como cantante marcha bastante bien y puede administrar mejor sus tiempos.

"No hay ningún hilo negro que descubrir. Simplemente un proyecto que me atrape que me enamore, es un tema meterte a las grabaciones", sentenció la también conductora de televisión.