VIDEO: Ángela Aguilar paraliza la red bailando con cabello largo y pantalón de tiro alto

Ángela Aguilar, hija del cantante Pepe Aguilar, se ha consolidado como una de las celebridades más queridas en redes sociales. La hermana de Aneliz Aguilar ha dejado en claro que heredó el talento de su padre y ha despegado su carrera musical, la cual ha estado plagada de éxitos. Pero, la joven de 19 años de edad no solo a brillado por su capacidad para cantar, sino también se ha dado a conocer gracias a su característico estilo para vestir, el cual es elogiado por miles de personas.

Recientemente, Ángela sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram con un cambio radical de look. La joven, que se ha caracterizado por lucir un corte tipo bob, apareció luciendo una melena completamente diferente, donde resaltaron sus extensiones largas y onduladas. El nuevo corte de cabello de la hija de Pepe Aguilar, acaparó la atención en sus redes sociales, donde sus seguidores rápidamente elogiaron su belleza y comentaron que el nuevo estilo le favorece más que el anterior.

La hija de Pepe Aguilar se despidió de su corte bob. Foto: especial.

Ahora, la interprete de "La Llorona" decidió presumir su nuevo estilo a través de un video en TikTok, donde demostró que el cabello ondulado será una tendencia que se seguirá llevando hasta el próximo año. En el video que compartió la menor de la dinastía Aguilar, se le observa bailando coquetamente con un outfit que ha impresionado a cientos de internautas.

En el clip, Ángela aparece luciendo unos jeans de pierna ancha, con un top blanco, el cual complementó con un cinturón XL en color rosa; de igual manera, la cantante portó unas botas en el mismo color que el cinto. Para el cabello, la talentosa hija de Pepe Aguilar mostró sus nuevas y definidas ondas, las cuales han sido elogiadas por sus fanáticos.

La joven no ha dejado de presumir su nueva melena. Foto: @Angela_aguilar_

El TikTok de la joven suma más de un millón de "me gusta" y acumula más de dos mil comentarios. "Muy hermosa con el cabello largo", "Que precioso looks, me encantaron tus botas y el cinturón", "Te ves mejor con el cabello largo, ya no lo cortes" y "Eres la más bella, me encantas", fueron algunos de los comentarios que recibió Ángela en su video compartido en la plataforma de China.

