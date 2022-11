La hija de Andrés García rompió el silencio tras ser tratada como mentirosa por su padre

Hace poco se conoció la noticia de que el actor Andrés García se encontraba enfermo, quien trabajó incansablemente en diversas películas y programas de televisión como: “El privilegio de amar”, “El cuerpo del deseo”, “Tú o nadie”, entre otros reconocidos por su público que lo apoyan por el difícil momento que se encuentra pasando.

Es que recientemente, se conoció que el actor Andrés estaría pasando por una enfermedad que es cirrosis y que actualmente, se encontraría realizando tratamientos para combatirla y salir victorioso. Sin dudas, una primicia que ha golpeado muy duro a sus seguidores y por sobre todo a su familia.

Actor Andrés García. Fuente: Instagram andresgarciatvoficial

Entre los familiares que se mostraron preocupados fue su hija Andrea García que a pesar de encontrarse distanciados, sintió que debía estar presente. Andrés tuvo una discusión con su hija en el año 2020 y declaró: "Decidió cambiar de familia, no le habla a su mamá, no me habla a mí, no le habla a su tía, no le habla a Leonardo que es su hermano, no le habla a nadie", finalizó.

Por lo que Andrea, volvió a ponerse a en contacto con su padre, ya que se sintió comprometida por la situación actual y dijo que hablo por teléfono con él y que al parecer habrían quedado en una buena relación entre ambos. Pero luego, Andrés salió al cruce con su hija y comentó públicamente que todo esto era mentira.

Andrea hija del actor Andrés García. Fuente: Instagram realandreagarcia

Por último, Andrea salió a decir: "Para la audiencia y para todos, está la celebridad Andrés García, pero es un señor, un ser humano que está pasando por una situación bien difícil y bien dolorosa". "Entonces, aunque yo tenga mi derecho de defenderme, no lo voy a hacer porque mi compasión y mi conciencia de procesar lo que está pasando va primero", concluyó.