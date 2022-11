Belinda confiesa que fue víctima de maltrato y los fanáticos señalan a Christian Nodal

Belinda está retomando sus actividades musicales después de una temporada de trabajo en series españolas, ahora recorre diversos lugares de México por eso la cantante y actriz recientemente se presentó en Tijuana, Baja California, ahí la estrella no dudó en alzar la voz y previo a cantar una de sus canciones más fuertes confesó que la razón por la que había escrito “K-Bron” es porque fue víctima de violencia.

Belinda aseguró que ya no era momento de ocultar nada y que por eso quiso hacer un llamado a todas las personas que como ella estuvieron en una relación en la que no fueron respetadas y hubo malos tratos, las palabras de la celebridad quedaron grabadas y ahora hay quienes mencionan que se trata de una indirecta o una denuncia para lo que vivió al lado de su expareja Christian Nodal.

“La siguiente canción la escribí pensando en todas las mujeres que muchas veces callamos cuando nos tratan mal, cuando nos gritan, cuando nos quieren hacer menos, cuando piensan que son mejores que nosotros. (…) Muchas veces todavía las mujeres tenemos miedo de hablar, me incluyo, porque yo he sido una de ellas y esta noche no me voy a callar más”, dijo la intérprete de temas como “Sapito”, “Luz sin gravedad” y “Amor a primera vista”.

En redes sociales rápidamente se especularon varios rumores sobre lo que había dicho Belinda y que la letra de la canción tenía una dedicación especial para Christian Nodal, pero esta información no ha sido confirmada por la cantante, solo fueron sus fanáticos quienes aseguran que el ex prometido la trataba mal y que era una persona muy celosa.

Pero esto no es lo único por lo que ha pasado la famosa de 33 años, recientemente se estrenó el programa en HBO Max “Divina Comedia”, una de las involucradas es Belinda y contó que cuando era adolescente también vivió bullyng porque no era igual a las otras personas de su edad, ella se inclinaba por otro género musical.

“Yo tuve una época en donde yo era popular y siempre me ha gustado el rock, escuchaba Blink-182 y bandas como Marilyn Manson, todas esas rockeras. De repente entro a la escuela y las niñas superfresas, yo no me identificaba con sus vibras. Después de que no me hice su amiga me molestaban horrible, muy feo, por eso escribí ‘Boba niña nice’”, aseguró.