Vuelve el drama juvenil de la mano de Mindy Kaling

La vida puede ser muy dura en los campus de las universidades en Estados Unidos, en especial para las mujeres jóvenes. Muchas series y películas apuestan por mostrar la parte divertida y sexy; sin embargo, Mindy Kaling y Justin Noble, los creadores de la serie The Sex Life of College Girls, quisieron apostar por eso y por las partes no tan buenas.

La serie que se estrenó en diciembre del año pasado, llega con su segunda temporada este 17 de noviembre a HBO Max para mostrar de nueva cuenta problemáticas sobre la sexualidad, la raza y la situación socioeconómica entre la juventud de las universidades en Estados Unidos.

Pauline Chalamet, Amrit Kaur y Reneé Rapp son protagonistas Foto: Cortesía

“Creo que las diferencias socioeconómicas son una realidad en muchos campus universitarios. También es ese tipo de fricción porque los estudiantes son asignados al azar a compañeros de habitación, y ninguno sabe de dónde van a ser culturalmente, socioeconómicamente, religiosamente hablando.

“Así que esa sensación de conflicto es de donde sale la mayor parte de la comedia. Hemos recibido muy buenos comentarios de la gente que no llega a ver eso. La universidad es inherentemente algo que la gente más rica consigue hacer de todos modos. Así que fue muy agradable ver una representación así”, dice Mindy Kaling, creadora de este proyecto.

De hecho, Justin Noble quiso reflejar sus propias vivencias universitarias a través de Kimberly, personaje interpretado por Pauline Chalamet.

“Sí, fue muy importante para mí. Vengo de un entorno de clase media, nací en Brooklyn y crecí en Jersey. Y luego fui a una de estas escuelas y tuve muchos préstamos, mis padres tomaron préstamos. Y entonces mis compañeros de cuarto eran todos herederos de empresas, tendrías una persona cuyo padre es dueño de jeans Levi's o de esta marca de guitarras o lo que sea. Yo estaba como, ‘wow’, estar alrededor de esta riqueza es impactante. Así que esto se refleja mucho en Kimberly”, agregó.

En términos de sexualidad, Noble señaló que para él apoyar al desarrollo de Leighton, personaje interpretado por Reneé Rapp -una acaudalada estudiante de la ciudad de Nueva York que oculta su lesbianismo- era muy importante, porque tampoco ha encontrado historias que hagan justicia a ese proceso.

También participan Alyah Chanelle Scott y Gavin Leatherwood Foto: Cortesía

“¡Dios mío!, era tan importante para mí. Creo que lo más incomprendido en el mundo creativo es el proceso de salir del armario y es que nunca se ve la lucha interna (de los personajes). La forma en que se ve en la televisión, debido a la forma en que las historias se rompen, es que siempre es como un padre desaprobador o la religión o algo así. Pero la cosa es que, incluso si todas esas piezas no tienen necesariamente un problema con tu sexualidad, no hace que sea más fácil decirlo.

“Hay una vulnerabilidad tan grande en eso que es difícil de hacer, sin importar qué otras circunstancias existan en el resto de tu vida. Así que externalizar el viaje interno de la comunidad LGTBQ+, fue un gran objetivo para mí en la primera temporada. Y estoy muy orgulloso de la forma en que se plasmó en la pantalla”, indicó.

A pesar de las serias temáticas que trata la serie, Kaling considera que la mejor forma de hacerlo fue a través de la comedia.

“Creo que la serie es realmente muy divertida. Creo que mostrar las amistades de mujeres jóvenes de esta manera es algo inusual. Estoy muy contenta de que se estrene en esta época del año, en la que la gente puede acurrucarse con sus amigas y ver un par de episodios seguidos. Me gustaría que más gente hiciera programas sobre las amistades femeninas. Creo que es realmente genial”, finalizó.

