Aunque no lo crean Clara Chía jugó un papel fundamental con Piqué para que Shakira pudiera quedarse con sus hijos

La separación que ha estado en boca de todos en los últimos meses no llega aún a su fin. Desde que los famosos anunciaron que ya no estarían más juntos la polémica salió a relucir, no sólo por la supuesta infidelidad de Gerard Piqué con un mujer 12 años menor que él, quien habría sido el declive de la ruptura, además de las indirectas que la artista colombiana declaró a través de su nueva canción con Ozuna.

Aunque todo parecía estar en orden en la relación de Shakira y Piqué tras llegar a un acuerdo donde tardó más de 12 horas en establecer los términos sobre su divorcio, pero en especial en la custodia de sus hijos, los gastos de ellos y confirmar con quién se quedarían. La cantante de “Monotonía” ya había cantado victoria por lograr quedarse con los pequeños para que se fueran a vivir a Miami con ella, lejos de los reflectores y el caos mediático tras su separación con el futbolista.

En las vacaciones de verano el ex jugador, tendrá un 65 por ciento más de tiempo con ellos Foto: Especial

Recientemente en un medio español se dio a conocer que Gerard no cedió sólo por complacer a la barranquillera sino que hubo alguien que le ayudó a tomar una decisión, y esa persona fue nada más y nada menos que su actual pareja, Clara Chía, quién le pidió al barcelonés que dejará a un lado el enojo.

"La joven quiere que los dos arreglen las cosas sin hacerse daño y habría sido ella quien ha convencido al deportista para que se tranquilizase y hablase las cosas, facilitando los deseos de la madre de sus hijos", escribió el periódico

Esto hizo enfurecer a la intérprete de “Antología” porque a pesar de la larga duración de aquella resolución, la joven de 23 años no dejaba de llamarle al exfutbolista para que “cediera en las exigencias y negociara” lo que provocó fuertes discusiones entre el recién divorcio.

Shakira fue quien dio a conocer la identidad de la novia de exmarido Foto: Especial

La cláusula "Clara Chía"

Así como el español prometió nunca volver a lucir la camiseta de algún equipo que no fuera en el club Barcelona, también para poder ver a sus hijos debía que tener alguna letra pequeña en la parte del acuerdo que firmó con Shakira que mencionó el medio “El Mundo” donde afirma que la colombiana puso una condición para que no hubiera más pleito, y esta fue que Milán y Sasha no tuvieran ninguna comunicación o acercamiento de ningún tipo con la nueva novia de su padre.

Después de revelar su separación, la nueva pareja posa ante los reflectores Foto: Especial

