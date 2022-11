Mariazel debió ocultar su embarazo por meses, esta fue la poderosa razón

Mariazel es una de las conductoras más queridas y reconocidas en la pantalla chica, sin embargo, todavía hay muchos aspectos de su vida privada que resultan desconocidos para sus fanáticos, como el que la también actriz debió ocultar su embarazo por varios meses, esto por una poderosa razón que reveló en septiembre de 2021 en una entrevista con el periodista deportivo Toño de Valdés.

La nacida en España, que llegó a México en el año 1987, inició su carrera como actriz de niña, cuando estudió en la escuela de actuación y danza de la diva del Cine de Oro, Silvia Derbez, y formó parte de diversas obras de teatro infantiles, así como algunos comerciales de televisión, y hasta fue bailarina del cantante Imanol. En la adolescencia viajó a su tierra natal donde estudió interpretación cinematográfica.

Mariazel debió ocultar su embarazo por meses

Actualmente nadie puede negar que Mariazel goza de gran fama, y en sus redes sociales es muy activa, sobre todo en Instagram, plataforma en la que cuenta con 3.6 millones de fans, sin dejar de lado su éxito en Facebook, en la que la siguen 6.5 millones de admiradores, con quienes recientemente recordó una entrevista con el reconocido comentarista, en la que habló de los inicios de su carrera, cómo llegó al área de deportes y reveló las razones por las que ocultó que estaba embarazada.

Mariazel Olle Casals nació en Barcelona, España, el 9 de agosto de 1982, por el trabajo de su padre llegó a México y desde niña estuvo interesada en el medio artístico, por lo que sus estudios la llevaron a ser elegida para interpretar el papel de Caperucita Roja en una obra de teatro infantil en la que estuvo al lado de reconocidos artistas, como Manuel "El Loco" Valdés, puesta en escena en la que participó aproximadamente siete años.

En la adolescencia estudió interpretación cinematográfica en Barcelona, posteriormente regresó a México e ingresó al CEFAT de TV Azteca, televisora en la que realizó actuaciones para programas unitarios, luego se cambió a las filas de Televisa, y por varios años fue parte del elenco del programa "Está Cañón", con Yordi Rosado, quien fue el que la invitó a ser parte de lo que ahora es el canal TUDN, en el que actualmente trabaja y se ha convertido en una de las favoritas.

Sin embargo, su llegada al mundo deportivo de la televisión se unió con sus planes personales, pues en ese momento se enteró que esperaba un bebé. "Es muy curioso, porque cuando me habla Yordi estábamos en esa etapa con mi esposo de que ya queríamos ser papás (...) yo no dije nada, pues imagínate entrar a una nueva empresa un nuevo proyecto y 'por cierto, estoy embarazada', me lo guarde 6 meses", explicó Mariazel.

La familia es muy unida y comparte granes momentos en redes sociales. Foto: Especial

La famosa conductora y estrella del programa de comedia "Me Caigo de Risa" reveló en la plática con Toño de Valdés que por varios meses se vistió con ropa holgada que le permitiera ocultar su embarazo, hasta que se sintió con la confianza de confesar que estaba esperando una hija, niña a la que nombraron Laia y actualmente tiene 10 años, y con quien tiene una excelente relación, al igual que con su esposo, el actor Adrián Rubio.

SIGUE LEYENDO:

Desde Roma, Mariazel se luce moviendo las caderas en coqueta minifalda

Mariazel enciende la red en coqueto look que resalta sus curvas