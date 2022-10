Marlene Favela impacta en entallado vestido que destaca sus curvas

Marlene Favela se confirmó como una de las famosas que da cátedra de estilo con sus looks. Con un par de fotos que compartió en Instagram, la actriz impactó a sus millones de seguidores en la plataforma digital al lucirse en un entallado vestido otoñal con el que destacó sus curvas.

La originaria de Durango se ha convertido en un ícono de moda para las mujeres que como ella pasan de los 40 años pero desean lucir siempre en tendencia, como lo demuestra con los outfits que deja ver en redes, con los que ha ganado miles de "likes" y resalta su belleza.

Marlene Favela se luce en vestido entallado y conquista

Fue a través de su cuenta oficial de la plataforma de Meta donde Marlene compartió un par de instantáneas en las que se le puede ver posando desde la calle con un atuendo que es perfecto para la temporada de otoño, cuando las temperaturas comienzan a bajar.

Marlene conquistó con su look de otoño. Foto: IG @marlenefavela

"Estoy en una etapa de mi vida donde me amo, me respeto, me consiento, soy gentil conmigo misma, disfruto a plenitud todo lo que tengo, soy feliz siendo mamá, estoy ocupada en lograr mis sueños! Y no paro de trabajar. Amén", fue la frase con la que Favela acompañó una de las publicaciones que han recibido cientos de comentarios.

En la primera imagen se puede observar a Favela, de 45 años, mostrando su look de cuerpo entero, un entallado vestido en tonos naranjas y marrones, que combinó con unas botas tipo vaqueras en la misma gama de colores, pieza perfecta para destacar las curvas por su tela de ligera.

Con casi 80 mil "me gusta" entre ambas fotografías, Marlene volvió a coronarse como una fashionista y sobre todo dejó ver su belleza, destacando su atuendo por ser ideal para la temporada de otoño pues tiene todos los colores que son tendencia en esta época del año.

La actriz da cátedra de moda. Foto: IG @marlenefavela

Su última aparición en la pantalla chica fue en la telenovela "La desalmada", producción de José Alberto "El Güero" Castro, y recientemente se mostró en otra faceta al ser concursante del programa "Top Chef VIP", aunque ya dio algunos detalles de su regreso a la televisión con un episodio de la serie "Amor para Navidad".

La bella actriz incursionó en la actuación desde el año 1999, con melodramas como "Por tu amor", "Infierno en el paraíso", "Mujeres engañadas", y "La intrusa", sin embargo ganó mucha popularidad al interpretar a Rosaura Ríos Olivares en la telenovela "Gata salvaje", en el año 2002.

