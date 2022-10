Sugey Ábrego eleva la temperatura en transparencias y tacones dorados

Sugey Ábrego se ha convertido en una de las artistas que destaca por su sensualidad y provocativos looks. Su plataforma VIP y su cuenta en OnlyFans han sido el escenario perfecto para que conquiste a sus fans, y en esta ocasión fue un usuario de Twitter quien quien publicó una foto inédita de las atrevidas sesiones de la actriz, en la que se luce con transparencias y tacones dorados, imagen con la que definitivamente elevó la temperatura.

La actriz y conductora ha logrado más proyección en el último año gracias al lanzamiento de su página VIP, como también lo hicieron otras bellas artistas como Aleida Núñez e Ivonne Montero. Hace sólo unas semanas, Ábrego anunció que también se unió a OnlyFans, por lo que ahora se suma a las mexicanas que son parte de la polémica plataforma de contenido exclusivo para mayores de edad.

Sugey Ábrego se luce en transparencias

La guapa conductora sorprendió a sus fanáticos en Twitter al responder a la publicación de un usuario, quien compartió una sensual imagen de la también actriz, fotografía con la que Ábrego se confirma como una de las mujeres más bellas del espectáculo, pues en la imagen se le ve posando frente a una ventana con cortinas blancas, vistiendo un look de impacto, con vestido de red que adornó con un ensamble de pedrería.

Sugey conquista en sensual look. Foto: TW @TuChrystianGrey

En la imagen que se compartió en redes, y a la que la actriz respondió, se le puede ver luciendo su curvilínea silueta en un look atrevido con el que dejó poco a la imaginación, pues combinó una panty muy pequeña con un vestido de red, pieza que mantiene sostenida entre sus manos, lo que permite que presume sus torneadas piernas y toda su belleza, imagen que ha recibido miles de "likes" en la cuenta @TuChrystianGrey.

"Aunque no se cumplan, los sueños que tengo contigo los llevo guardados en el alma @SUGEYABREGO", escribió el usuario de Twitter para acompañar la fotografía en la que Ábrego posa frente a una ventana y se le ve mostrando su lado más sensual, pues aunque la propia conductora ya había dejado ver una parte de la instantánea, ahora sus fans pudieron verla de cuerpo entero y presumiendo su look de tacones dorados.

La actriz se corona como la reina del VIP. Foto: IG @sugeyabregotv

Aunque no es la primera vez que Ábrego se muestra con sus seguidores sensual y provocativa, pues de hecho es una de las favoritas en las plataformas de contenido exclusivo, lo que la ha hecho que la llamen "La reina del VIP", con esta imagen no sólo dejó ver su belleza, pues confirmó, como lo ha hecho en otras ocasiones, que no teme a mostrarse con su público con atuendos atrevidos y reveladores.

La originaria de Veracruz, de 43 años, que recientemente sorprendió al anunciar que dejaría temporalmente "Las Estrellas bailan en Hoy" por un compromiso familiar, comenzó su vida artística con participaciones en series unitarias como "Mujer, casos de la vida real" y en las telenovelas "Piel de otoño" y "Clase 406", también es recordada por haber sido la encargada de dar el estado del tiempo en "Matutino Express" y hoy se coloca como una de las favoritas de las plataformas VIP.

