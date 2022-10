VIDEO: Mia Khalifa derrite la red bailando en lencería de seda y encaje

Mia Khalifa sorprendió a sus millones de seguidores en Twitter, plataforma en la que este jueves compartió un video en el que se lució bailando y presumiendo un coqueto look, pues en las imágenes se le ve vistiendo lencería para dormir de seda azul y encaje rosa, un atuendo romántico con el que le llovieron los halagos y corazones, pues en sólo unas horas ha acumulado más de 33 mil "me gusta", demostrando que "derritió" la red.

La ahora influencer ganó popularidad como actriz de cine para adultos y aunque actualmente se mantiene alejada de ese mundo, sigue siendo una de las figuras más buscadas en internet, gracias a la exposición que le dio trabajar en este género de la industria, en el cual debutó en el año 2014, cuando tenía 21 años y causó polémica por su origen libanes, lo que no la detuvo para convertirse en una de las más exitosas.

Mia Khalifa se corona como reina de las redes

Sarah Joe Chamoun es el nombre real de la modelo, originaria de Beirut, capital del Líbano, que actualmente tiene 29 años, y se ha convertido en una de las celebridades que impone con su estilo, aunque se trate de lencería para dormir, como lo confirmó con su más reciente publicación en Twitter e Instagram, redes sociales en las que compartió con sus millones de seguidores imágenes bailando.

En sus redes sociales es muy activa, sobre todo en Instagram, donde cuenta con 27.7 millones de fans, a quienes consiente con sus looks y la mañana de este jueves sorprendió a sus admiradores con una serie de fotografías en las que se le ve posando con una coqueta bata de seda en color azul eléctrico, conjunto que combina la brillante y sueva tela con encaje, logrando un look moderno y muy femenino.

"Can we please be absolutely sure that there’s a mirrorball for me?" (¿Podemos estar absolutamente seguros de que hay una bola de espejos para mí?), fue la frase con la que Mia acompañó las imágenes en la plataforma de Meta; mientras que en Twitter escribió "Arctic Monkeys drop tonight, this is not a drill" (Arctic Monkeys cae esta noche, esto no es un simulacro), para acompañar un video en el que se le ve bailando al ritmo del tema "Body Paint" de la famosa banda británica.

Mía conquista en coqueto look de lencería. Foto: IG @miakhalifa

El viernes 28 de enero el mundo de la farándula quedó impactado por la supuesta muerte de Khalifa, sin embargo, todo fue una confusión, y la modelo libanesa sigue sumando admiradores, sin embargo, su cuenta de Facebook sigue apareciendo como "En memoria", lo que podría confirmar la teoría de que quiere dejar atrás su pasado, suceso con el que se hizo tendencia en las redes sociales, donde surgieron teorías como un hackeo, o que quería hacer una muerte simbólica de su nombre artístico.

Sarah Joe nació el 10 de febrero de 1993 en Beirut, Líbano su religión era musulmana debido a sus raíces, pero siendo una niña, con sólo nueve años, su familia se mudó a Estados Unidos, posteriormente se convirtió al cristianismo. Actualmente tiene una relación estable con el cantante puertorriqueño Jhay Cortez.

La modelo y actriz conquista las redes. Foto: IG @miakhalifa

