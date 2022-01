Andrew Garfield confesó cuál fue la escena de “Spider-Man: No Way Home” que lo convenció para regresar

Andrew Garfield ha participado en tres entregas de la saga Spiderman: “The Amazing Spider-Man”, “The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro” y “Spider-Man: No Way Home”. Esta última se estrenó a fines del 2021 y tuvo gran éxito mundial al integrar a todos los protagonistas de las diversas películas acerca de este héroe arácnido.

A propósito de esta última y reciente estrenada película, Andrew Garfield confesó cuál había sido el motivo que lo llevó a aceptar ser parte de esta maravillosa entrega. El actor contó que se reunió en una ocasión con el equipo de producción y que le presentaron la idea y la forma de trabajar pero que, luego, lo que más le atrapó fue otra cosa.

En otra oportunidad le brindaron una anticipación del guión donde una escena particular terminó de decidirlo. “La imagen principal que me presentaron fue atrapar a Zendaya, atrapar a MJ. Esas fueron las primeras páginas que vi y pensé: ‘No hay forma de no hacer esto, porque es profundo’”, reveló Andrew.

El actor describió la escena como un “momento mítico” al explicar: “es un momento profundo, como un hermano mayor que salva a su hermano pequeño de su mismo destino en todo el universo. Si ese portal no se hubiera abierto y mi Peter Parker no hubiera estado allí […] habría tenido el mismo destino. De repente entras en este increíble momento cósmico, destinado a curar el peor trauma de mi vida y, al mismo tiempo, evitar que mi hermano pequeño tenga que experimentar ese mismo trauma. De repente, estás en un territorio muy mítico, y es profundamente hermoso”. Indudablemente fue uno de los momentos cúlmines del film, muy emotivo y reparador.

La imperdible escena para Andrew. Fuente: Marvel Studios.

Respecto de esta película "Spider-Man: No Way Home", y teniendo participación en otras producciones, Garfield siempre quiso mantener discreción sobre su participación, incluso sorprendió a su novia y ex compañera de film en “The Amazing Spider-Man”, cuando reveló que iba a formar parte.

Esta reciente entrega de la saga encabezada por Tom Holland, y secundada por Tobey Maguire y Andrew Garfield, es sin dudas uno de los más exitosos films –por no decir el más exitoso- de los últimos años. Ha tenido gran recaudación en las salas cinematográficas y no deja de ser tendencia.