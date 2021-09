Alicia Villarreal desea que esta SENSUAL actriz sea la protagonista de su bioserie: VIDEO

Después de su incursión en el mundo artístico, la cantante Alicia Villareal reveló que sigue enfocada con el proyecto de su serie biográfica, motivo que la hizo recordar y escudriñar cada detalle de su vida.

Además, la intérprete de "Hasta mañana" dijo durante su encuentro con la prensa en el programa para "Sale el Sol" que no pretende ocultar nada de lo que ha vivido tanto en lo personal como en lo profesional;

“Tengo dos opciones y ya me decidí por una, pero yo quisiera que mostraran a esa Alicia Villarreal que ustedes conocen, tampoco que digan ‘¡ay, pobrecita güera!’ porque pobrecita no tengo nada, me conocen, he trabajado mucho, me he esforzado en una industria que es de hombres, en la que me han hecho a un lado y en la que me he ido por gusto porque no quiero batallar”.