Las tragedias de Frida Sofía: De la muerte de su hermana al presunto abuso de su abuelo

Este viernes 3 de septiembre trascendió la noticia sobre el fallecimiento de Natasha Moctezuma, media hermana de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma, cabe señalar que la nieta de Silvia Pinal hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

Sin embargo, Frida en los últimos años ha estado en el ojo del huracán debido a toda la polémica que se ha desatado luego de su fracturada relación con su madre Alejandra Guzmán y la familia Pinal y Guzmán.

Las tragedias de Frida Sofía

Para nadie es un secreto los momentos tan difíciles que Frida Sofía ha pasado no solo en los últimos años, sino a lo largo de su vida, pues la joven ha dicho en diversos espacios que no tuvo una infancia feliz como otros niños, pues ser la hija de una estrella no le fue tan sencillo como muchos pensarían.

Es por eso que aquí haremos un recuento de todos los momentos difíciles por los que Frida Sofía ha atravesado a lo largo de su vida.

¿Fue abusada sexualmente?

De acuerdo con la propia Frida Sofía, desde que tenía alrededor de 5 años de edad, su abuelo materno, el famoso Enrique Guzmán le hacía tocamientos indebidos lo cual la marcó para siempre.

Es por eso que Frida Sofía emprendió un proceso legal en contra de su abuelo materno.

Una infancia difícil a lado de su madre

Frida Sofía asegura que durante las giras de su madre Alejandra Guzmán tuvo que soportar los excesos de la cantante, incluso relató que alguno de los hombres que metió “La reina de corazones” intentó sobrepasarse con ella.

Frida recuerda un episodio doloroso en la que en varias ocasiones cuidó a su madre cuando ésta se defecaba y vomitaba debido a sus excesos, además ha revelado que le daba mucho miedo que algo malo le pasara a su madre si ella no estaba cerca de la rockera.

“Pasé toda mi infancia tratando de tapar sus actos, desde defecarse y vomitarse encima repetidamente, con miedo siempre a que muriera y para que la gente presente no se diera cuenta porque me daba mucha pena que la vieran perder el control así”. Dijo Frida Sofía

Fue arrestada

Frida Sofía reveló que fue arrestada en Estados Unidos luego que golpeó a un trabajador que estaba en su casa cuando después de varios coqueteos tuvieron un encuentro sexual y la joven se dio cuenta que éste hombre intentaba sacarle fotografías y videos sin su consentimiento, por lo que la jóven se le fue a los golpes.

Fue así como la joven fue arrestada, sin embargo, luego de pagar una fianza, Frida Sofía quedó en libertad.

Abortó

Luego de revelarse su separación de Christian Estrada, quien supuestamente habría tenido una relación sentimental con Alejandra Guzmán y esto había sido el origen del distanciamiento entre madre e hija, Frida Sofía reveló que abortó un hijo del ahora exparticipante de Guerreros 2020.

Y es que Frida asegura que tomó la fuerte decisión de abortar, luego que todas las pistas apuntaban a que su madre y su expareja tenían un romance.