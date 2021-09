Mía Rubín revela cómo le ha ido en el amor; ¿tuvo una buena experiencia con su primer novio?

Mía Rubín está haciéndose un lugar dentro del mundo de la música, tal y como lo hizo su padre en la década de los 80; pero en esta ocasión no vamos a hablar sobre su prominente carrera y su talento arriba del escenario, sino de algo más personal, ya que decidió revelar cómo le fue con su primer novio.

Con tal solo 16 años, ya comenzó su carrera profesional en el mundo de la música, por lo que Erick, ya salió a decir que no será como Luisito Rey y Luis Miguel, sino que él lo hace por su hija, pero más allá de eso, la hija de la querida conductora de Hoy confirmó que ya tuvo un novio, pero que no fue lo que esperaba.

Andrea Legarreta y su pequeña estrella de 16 años fueron invitadas el programa de Faisy, “Faisy Nights”, donde el conductor no dudó en preguntarle directamente a Mía si ya había tenido novio y si su mamá estaba enterada de dicha situación, ya que se tiene que recodar que muchas veces en la juventud se esconden a las parejas de sus padres.

Antes de contestar, la joven cantante confirmó que no tiene mucha experiencia en el mundo del amor, por lo que es lo menos interesante que puede contar, pero gracias a la gran confianza que se tiene con su madre, Mía contestó que sí había tenido novio, pero que no había salido muy bien que digamos.

¿Qué sucedió?

La hija del ex Timbiriche quiso explicar qué paso con el primer galán de su vida y porque considera que no fue lo que esperaba, donde dejó claro que no fue el chavo "más listo que digamos". Después de dicho comentario no quiso dar más detalles de su relación.

Posteriormente Faisy quiso corroborar la información brindada por la cantante con Andrea, quien fue amenazada por su misma hija pidiéndole que no mienta. Legarreta no quiso abundar en la información y solo comentó: “No voy a decir nada malo de esa criatura… Pues digamos que después, al final no valoró pues”, sentenció.

La realidad es que Mía no tiene de qué preocuparse, ya que con el paso del tiempo los jóvenes irán mostrando su interés, ya que se tiene que reconocer que es una joven bastante bonita y con su talento conquistará el corazón de más de un hombre en el futuro.