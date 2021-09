¡Pleito de youtubers! Daniel Sosa acusa a Mario Aguilar por plagio; "no es bueno" | VIDEO

Mario Aguilar atraviesa una dura polémica después de que el comediante Daniel Sosa lo señaló de plagio. Ambos personajes se dedican a colocar contenido en plataformas digitales para entretener a sus seguidores.

Sosa afirmó que el youtuber se ha dedicado a robarle contenido, pero no solo a él sino a demás personas que se encuentran en el mundo del stand up.

Lo señala de plagio

Estas polémicas declaraciones se emitieron en el programa SNSerio después del cuestionamiento para realizar alguna colaboración junto con Mario Aguilar o Paco de Miguel, que han tenido éxito en redes sociales. Pero Sosa descartó cualquier trabajo junto con Aguilar.

"El que no es bueno es Mario Aguilar, es muy bueno en otras cosas. Mario Aguilar no sirve para ese personaje, porque mucho video que han hecho ha sido de Wattsopa y de un servidor. ¿Cómo no va ser bueno, si los videos están probados por otras personas?", fueron las palabras de Daniel Sosa.

Sin respuesta

Al mismo tiempo, el standopero reveló que ha buscado ponerse en contacto con Mario Aguilar para reclamarle sobre estas acciones y sobre un video en donde no se le dio el crédito. Sin embargo, el comediante no ha respondido.

Hasta el momento, Mario Aguilar no se ha pronunciado respecto a estas controvertidas declaraciones, pero se espera que lo pueda hacer en los siguientes días.